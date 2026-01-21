Telesäljare
Permanent Bilskydd Pbs AB / Säljarjobb / Järfälla Visa alla säljarjobb i Järfälla
2026-01-21
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Permanent Bilskydd Pbs AB i Järfälla
, Stockholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-21Om företaget
Permanent Bilskydd (PBS) erbjuder marknadens smartaste säkerhetslösningar för bilägare. Genom vårt unika märk- och stöldskyddspaket gör vi det svårare för tjuvar och tryggare för ägare - samtidigt som vi samarbetar med ledande försäkringsbolag och branschaktörer. Vi växer snabbt och söker dig som vill vara med på resan!
Rollen
Som säljare hos PBS arbetar du proaktivt med att kontakta nya kunder via telefon samt hantera intresserade leads som kommer in via webb och samarbetspartners. Målet är att erbjuda våra paketlösningar som hjälper bilägare att skydda sina fordon.
Det här är ett jobb för dig som gillar kontakt med människor, trivs med att ta ansvar och motiveras av att lyckas. Vi utbildar dig i både produkten och säljteknik.Arbetsuppgifter
* Ringa bilägare baserat på målgrupp
* Presentera PBS säkerhetslösningar på ett tydligt och tryggt sätt
* Följ upp leads som inkommit via hemsida och samarbetspartner
* Hantera kundfrågor och ge vägledning
* Skapa ordrar och dokumentera försäljning i vårt system
* Bidra med idéer för förbättring och kundnytta
* Representera PBS med energi och professionalism
Vi söker dig som...
Gillar att prata med människor
Är positiv, driven och målinriktad
Kan arbeta självständigt men uppskattar teamkänsla
Har vilja att utvecklas inom försäljning
Behärskar svenska i tal & skrift (andra språk är plus)
Tidigare sälj- eller kundserviceerfarenhet är meriterande - men inget krav. Det viktigaste är ditt driv och din inställning!
Vi erbjuder
Fast lön + attraktiv provision
Trygg onboarding & säljutbildning
Tydliga mål och coachning
Rolig arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet att påverka och ta ansvar
Lön: Grundlön + Provision + Bonusar
Intervjuer sker löpande, välkommen in med din ansökan! Maila in din ansökan jobb@permanentbilskydd.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: jobb@permanentbilskydd.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Permanent Bilskydd Pbs AB
(org.nr 556837-1701)
Bällstaågatan 18 (visa karta
)
177 45 JÄRFÄLLA Jobbnummer
9696141