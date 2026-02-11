Telekom B2B/ Företagssäljare
Säljpitch AB / Säljarjobb / Helsingborg Visa alla säljarjobb i Helsingborg
2026-02-11
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säljpitch AB i Helsingborg
, Ängelholm
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Som säljare hos oss kommer du att:
Arbeta med försäljning av mobilabonnemang från Sveriges största operatörer.
Bygga och hela tiden utveckla din egen kundportfölj med företagskunder.
Påverka din egen inkomst genom en attraktiv och generös provisionsmodell.
Varför jobba hos oss?
Attraktiv och generös provisionmodell:Vi erbjuder en stark provisionsmodell
Marknadens bästa produkter - jobba med starka varumärken och eftertraktade lösningar.
Familjär arbetsmiljö: Vi är ett nära team där vi stöttar och lyfter varandra. Vi arbetar tillsammans för att nå framgång.
Gedigen säljutbildning: Vi ger dig de verktyg och kunskaper du behöver för att lyckas och nå dina mål.
En inspirerande arbetsplats: Jobba från vårt moderna kontor i Helsingborg.
Självständighet och frihet - du styr din egen framgång.
Utveckling och coachning - Daglig coaching , vi ser till att du fortsätter att växa och bli ännu bättre.
Arbetstider: Måndag-fredag: 08:00-17:00
Vem är du?
Har 6-12 månaders erfarenhet inom försäljning med goda resultat
Positiv och energisk med en stark attityd
Drivs av att nå högt ställda mål och motiveras av resultat
Har en stark vilja att utvecklas och lära inom försäljning
Meriterande:
Erfarenhet av försäljning från liknande B2B-projekt inom telekom
Omfattning: Heltidstjänst
Arbetstider: Måndag - Fredag kl 08.00 - 17.00
Startdatum:Enligt överenskommelse Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säljpitch AB
(org.nr 556905-1021), https://www.saljpitch.se Kontakt
Tarik Barny tarik@saljpitch.se 0760227990 Jobbnummer
9735800