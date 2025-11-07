Telefonist
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Som telefonist åt vår kund så är du företagets första kontaktpunkt och har en viktig roll i att ge kunder ett professionellt och vänligt bemötande. Vill du vara med och leverera service i världsklass? Då tycker vi att du ska söka vår tjänst som Telefonist på ISS!
Om rollen
I rollen som Telefonist blir du kundens ansikte utåt och får därmed en mycket viktig roll i att skapa ett välkomnande och professionellt mottagande. Din uppgift är att se till att kunden kopplas rätt.
Du kommer som huvuduppgift att ingå i ett mindre team som ansvarar för att hantera kunds växel genom att hantera samtal och vidarekoppla till rätt person eller avdelning.
Vi söker dig som är prestigelös och som uppskattar ett omväxlande arbete.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Besvara telefonsamtal och mail
• Att på ett serviceinriktat sätt välkomna, informera och vägleda kunden.
• Hantera övriga administrativa arbetsuppgifter, exempelvis arbete i reception
Placeringsort är Solna och anställningen är tillsvidare.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och utvecklingsmöjligheter - allt för att du ska engageras och växa med ISS på lång sikt.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa
Vem söker vi?
Vi söker dig som är serviceinriktad, prestigelös, ansvarsfull, initiativtagande och noggrann. Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass. Det innebär att du ska ha en hög servicenivå, god överblick över ditt ansvarsområde och kunna komma med förslag till förbättringar hos kunden.
Du har lätt för att skapa goda relationer med såväl kunder som medarbetare och du ska även ha förmåga att samarbeta. Du ska behärska både svenska och engelska i tal och skrift och ha goda IT-kunskaper.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse! Vi ser fram emot din ansökan. Rekryteringsprocessen kommer att ske löpande, vilket betyder att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdagen. I din ansökan bifogar du CV och personligt brev. I denna rekryteringsprocess kommer bakgrundskontroller och säkerhetsprövningar att genomföras.
