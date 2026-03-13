Tekniskt intresserade operatörer
2026-03-13
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
Är du nyfiken på WIP Industries Sweden och vill du vara med och bygga upp framtidens arbetsplats?
Nu söker vi fler teknikintresserade operatörer till vår produktion!
Vi hälsar dig varmt välkommen till vår splitternya fabrik, där vi erbjuder en arbetsplats som är modern, inspirerande och i framkant när det gäller teknologi. Med all den senaste utrustningen och toppmoderna produktionslinjer, kommer du att få chansen att arbeta på en arbetsplats som är både dynamisk och innovativ.
WIP Industries är en arbetsgivare som bryr sig om Dig, vi erbjuder nybyggda och fräscha lokaler, både i produktion och allmän utrymmen. Vi erbjuder friskvårds bidrag, kompetensutveckling och stor möjlighet att vara med och påverka drift och företagskultur. Vi är ett slimmat gäng med familjär stämning som uppskattar delaktighet och samarbete. Vi tror på en hållbar företagsutveckling där alla är med och bidrar.
Om tjänsten
Vi behöver fler teknikintresserade operatörer till vår produktion. Våra medarbetare har många strängar på sina lyror, bland annat utför man lättare underhållsarbeten, verktygsbyten, övervakning och filterbyten. Stor del är noggrann övervakning av de olika processlinjerna, och robotcellerna. Man avsynar även och kontrollerar detaljerna, ställer om vid orderbyte, fyller på material såsom råmaterial och förpackningsmaterial. Även rengöring och städning av våra olika maskiner och produktionsytor ingår i arbetet.
Alla våra anställda är med och bidrar till ett gott arbetsklimat och arbetar enligt våra kvalitetsstandarder samt vår uppförandekod. Engagemang, ansvar, samarbetsvilja och positivt tänkande är ledorden när vi söker personal och det ska finnas möjligheter för alla att växa i sin arbetsroll. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare och möter verksamhet och medarbetare med respekt och med hänsyn till mänskliga rättigheter, människors säkerhet och hälsa samt till miljön.
Vår vision inför framtiden är att skapa många intressanta arbetstillfällen. För människor i närområdet men även för människor från övriga delar av landet. Vi arbetar i en enkel och prestigelös organisation där varje medarbetare har sin viktiga roll för slutresultatet, varje röst räknas och alla är med och bidrar till den familjära stämningen och företagskulturen. Engagemang, ansvar, samarbetsvilja och positivt tänkande är ledorden när vi söker personal och det ska finnas möjligheter för alla att växa i sin arbetsroll.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, och ställer höga krav på samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av en producerande verksamhet och truckkort är meriterande.
Anställningar inleds med 3 månaders visstidsanställning, på heltid.
Arbetstiderna är 2-skift eller ständigt nattarbete.
Vi tar emot Din ansökan via mejl: ebba.bergersater@wipindustries.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: ebba.bergersater@wipindustries.se

Detta är ett heltidsjobb.
WIP Industries Sweden AB
Södra Industrivägen 3
364 33 ÅSEDA
Ebba Bergersäter
ebba.bergersater@wipindustries.se
