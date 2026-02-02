Tekniskt intresserad arbetsledare
2026-02-02
Lomma Tegelfabrik söker Tekniskt intresserad arbetsledare
AB Lomma Tegelfabrik bildades 1887 och hade som huvudverksamhet produktion av tegel i Lomma. Då tegelproduktionen lades ner i mitten på 70-talet bytte bolaget fokus till ägande, utveckling och förvaltning av fastigheter. Bolaget förvaltar idag ett blandat bestånd om ca 270000 kvm varav 660 bostäder och kommersiella fastigheter på olika orter i västra Skåne.
Bolaget och dess verksamhet har ägts och drivits av samma familj i tre generationer. Lomma Tegelfabrik tänker långsiktigt och satsar på hög kvalitet.
Lomma Tegelfabrik söker nu efter Tekniskt intresserad arbetsledare.
Arbetet kommer bland annat att innebära:
arbetsledning av teknisk personal. 7 pers
felanmälan från hyresgäster på dagtid
uppföljning och analys av energiförbrukning, felanmälningar och drift
avräkningar media
annvändning för tekniska system samt följa den tekniska utvecklingen och driva implementering av ny teknik
driva och samordna tekniska projekt inom t.ex. underhåll och energi.
viss energiuppföljning samt uppfyllande av bolagets energimål
Vem söker vi
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du som person är driven och lösningsorienterad. Vi erbjuder dig en plats i ett sammansvetsat team med härlig stämning och högt i tak.
Vidare ser vi gärna att du har:
en flerårig arbetslivserfarenhet som teknisk förvaltare, service ledare eller motsvarande
erfarenhet av arbetsledning
systematiskt brandskyddsarbete, SBA
kunskap inom ventilation och Brandlarm
kunskaper inom styr- och reglerteknik samt ventilation
erfarenhet inom energioptimering
god datorvana
goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt
B-körkort
Som person är du:
analytisk, strukturerad och planeringsinriktad
god serviceanda
administrativ
kreativ problemlösare
prestigelös
teamorienterad och kommunikativ
ansvarstagande
självständig i din förmåga att prioritera och fatta beslut
Tillsammans hittar vi på mycket roligt, såsom kick-off, sportevenemang och olika tävlingar. Vi är ett växande bolag och kan erbjuda dig flera utvecklingsmöjligheter.
Du utgår från vårt kontor i Malmö men beståndet är utspritt i Malmö, Helsingborg, Landskrona och Trelleborg, och består av både bostäder, kommersiella fastigheter samt industrilokaler.
Passar denna beskrivning in på dig?
