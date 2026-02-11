Teknisk utbildare och utbildningssamordnare
Är du tekniskt kunnig, pedagogisk och redo för nya utmaningar inom försvarsindustrin? Vi söker en teknisk utbildare och utbildningssamordnare som vill planera och genomföra utbildningar, både på kontoret och ute hos kund, med resande som en naturlig del av rollen. Om du drivs av att skapa engagerande lärandemiljöer och vill vara med och utveckla kompetensen hos kunder, vill vi höra från dig!
OM TJÄNSTEN:Vår kund är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land-, och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Tekniskt är de ledande inom många områden och en femtedel av deras intäkter går till forskning och utveckling. De ser mångfald som en tillgång och du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter.
Du kommer jobba i projektteam och förväntas kunna jobba både självständigt men även tillsammans med utbildningsteamet. Meriterande är god teknisk grund och pedagogisk retorik. Vi ser att du som person är nyfiken och gärna sätter dig in i en produkt för att på bästa möjliga sätt kunna engagera åhörare och skapa bra undervisningsförutsättningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta fram kursbeskrivningar och utbildningsmaterial
Planera och genomföra utbildningar internt och för externa deltagare
Samverka med andra team och funktioner för att förstå behov och beroenden
När du inte håller utbildningar på egen hand kommer du stötta kollegor med presentationsmaterial och undervisningsmetoder. Du deltar även i arbetsgrupper på både projekt- och organisationsnivå, exempelvis för att utveckla gemensamma utbildningspaket eller förbättra utbildningsprocesser. Rollen kan innebära resor till kunder för utbildningsinsatser.
VI SÖKER DIG SOM:Vi söker dig med teknisk kompetens och pedagogiskt driv, som vill arbeta med teknisk utbildning. Du kan ha erfarenhet från skolväsendet, intern kompetensutveckling, eller vara ingenjör med erfarenhet av att hålla utbildningar i din nuvarande tjänst eller från din utbildning. Därtill ser vi att du bör ha:
Avklarad eftergymnasial utbildning inom industriell ekonomi, maskinteknik eller motsvarande
Vara flytande svenska och engelska, både i tal och skrift då båda språk används dagligen i dialog med kund
Trivas i en roll med fokus på utveckling och lärande samt kan hantera ett högt tempo med förändrade prioriteringar Det är inget krav med ses som meriterande om du:
Har kunskap inom underhållsberedning och utveckling av underhållskoncept
Har erfarenhet av att ha arbetat inom försvarsindustrin sen tidigare
Som person är du strukturerad och engagerad, med en tydlig kommunikationsförmåga. Du trivs i samarbeten och är en samarbetsorienterad person som bidrar till ett gott samspel med andra.
OM ANSTÄLLNINGEN:Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday. Då vår kund verkar inom försvarsindustrin kommer du behöva genomgå en säkerhetsprövning om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Omfattning: Heltid
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Placering: Arboga
Rekryteringsansvarig: Linn Gustafsson, linn.gustafsson@friday.se
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
