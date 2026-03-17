Teknisk testare till Quest Consulting
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren testare till två agila team som ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av tjänster kopplade till kreditrisk och kreditbedömning inom en större organisation i finanssektorn.
Teamens fokus ligger på systemstöd för kreditprocesser, bland annat kring återbetalningsförmåga (rating) och hantering av förhöjd kreditrisk (fallissemang). Uppdraget innebär att arbeta nära utvecklare, verksamhetsanalytiker och andra testare för att säkerställa hög kvalitet i leveranserna.
Du blir en del av ett tvärfunktionellt team med bred kompetens inom bland annat TypeScript, Java, Cobol, teknisk test och verksamhetsanalys. Teamet består av cirka åtta personer och arbetar enligt agila principer tillsammans med Team Coach och Product Owner.
Just nu arbetar teamen med ett prioriterat initiativ som innebär implementering av en ny kreditriskmodell.
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för planering, genomförande och dokumentation av tester
Utveckla och underhålla automatiserade tester
Bygga och förvalta API-tester i nära samarbete med utvecklare
Utveckla och underhålla GUI-tester
Genomföra och stötta teamet i manuella tester
Analysera testresultat och ge återkoppling till teamet
Delta i kravgranskning och lösningsdesign i tidiga utvecklingsfaser
Samarbeta med andra team inom organisationen
Bidra till förbättring av teststrategier, processer och arbetssätt
Inom organisationen finns även ett testforum där testare från olika team samarbetar, delar kunskap och utvecklar gemensamma arbetssätt.
Obligatoriska krav
Gedigen erfarenhet som testare som hanterar både manuella tester och tekniska tester
Programmeringskunskaper i JavaScript/TypeScript
Kunskap om Ready API eller liknade för att skriva och förvalta API-tester
Kunskap om TestCafé eller liknande för att skriva och förvalta GUI-tester
Kunskap om Jira Zephyr för dokumentation och exekvering av testfall
Kunskap SQL för utsökning och laddning av testdata i DB2-databaser
Erfarenhet av att jobba med CI/CD-pipelines.
Meriterande krav
Programmeringskunskaper i Java
Enhetstester med JUnit, JEST
Erfarenhet från bank eller finansDina personliga egenskaper
Duktig på att kommunicera och lätt att samarbeta med förståelse för teknikstacken runt teknisk test, java- och Javascript-utveckling
Strukturerad och lösningsorienterad med eget driv för att ta tag i saker
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
