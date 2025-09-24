Teknisk systemförvaltare till vårdkritiska system
2025-09-24
Har du en hög teknisk kompetens och en stark vilja att se till att tekniken kommer till bra nytta? Vill du göra världen bättre samtidigt som du har kul på jobbet?
Vi behöver utöka vår verksamhet med en teknisk systemförvaltare som vill jobba för att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt!
På enheten för Teknikförvaltning vårdsystem ser vi till att regionens stora och små IT-system anpassade för vården är igång och fungerar.
I den här rollen kommer du jobba i ett mindre team bestående av flera andra tekniska resurser.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
På enheten Teknikförvaltning Vårdsystem som återfinns inom Centrum för Medicinsk Teknik och IT förvaltar vi några av Region Östergötlands stora och små IT-system med fokus på vårdsystem. Vi är idag cirka 24 medarbetare i enheten och söker nu en teknisk systemförvaltare som kommer att bli en nyckelperson i att förvalta system inom främst förvaltningsobjektet Lab. Vår förvaltnings-modell är för övrigt enligt pm3.
Vi erbjuder våra medarbetare en viktig och stimulerande hybrid arbetsplats med ett modernt och flexibelt arbetssätt där du som medarbetare får stora möjligheter att utvecklas på jobbet och samtidigt upprätthålla en god balans mellan yrkesliv och privatliv. Vi känner att vi gör nytta varje dag och att vi är en del i ett viktigt sammanhang som bidrar till att förbättra vården.
Tjänsten utgår från våra fina lokaler på universitetssjukhuset i Linköping, ganska centralt med närhet till allt.
Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Som teknisk systemförvaltare ansvarar du för systemens funktionalitet och arbetar med systemförbättringar, drift, underhåll och support. Du arbetar även med nyinstallationer, uppgraderingar och andra typer av förbättringsarbeten. Ja egentligen är du med i systemets hela livscykel ända från upphandling där du kanske deltar som teknisk kravställare till avveckling och arkivering. Viss projektledning vid exempelvis införanden eller uppgraderingar kan också förekomma.
Du löser ärenden som en del av vår tredje linje bland annat mot slutanvändare i vården och stöttar första och andra linjen med kunskap och rutiner för att effektivisera arbetet. Ett nära samarbete med dina kompisar i teamet är viktigt och förutom samarbete med IT-resurser i form av till exempel server- och nätverkstekniker arbetar du tätt tillsammans med våra verksamhetsnära kollegor (som har en fot i vården) samt våra vänner från medicinsk teknik (MT). Vidare ingår du i projekt och/eller utredningar för att ständigt förbättra och optimera vårt IT-landskap, införa eller uppdatera system.
Om dig
För att lyckas hos oss tror vi att du har erfarenhet inom IT-branschen med inriktning mot IT-drift.
Du känner dig trygg i dina tekniska kompetenser men drivs också av att utvecklas och håller dig uppdaterad på nya tekniker. Du är en person som har en naturlig problemlösningsförmåga och känner dig trygg i din roll som tekniker. Du är engagerad i ditt arbete, bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen och tycker att det är kul att både arbeta i team såväl som självständigt.
Då du arbetar med många olika personer och funktioner i organisationen så har du en god förmåga att beskriva och presentera komplexa strukturer på ett pedagogiskt sätt. Du förstår värdet av att ibland lyfta blicken från det operativa och se problem ur ett strategiskt perspektiv och förmedla det till andra. Du är kvalitetsmedveten och lösningsfokuserad vilket märks genom att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt för att nå mål och resultat. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Vi tror att förutom din allmänna breda it-kunskap har du erfarenhet inom Windows server, klient och nätverk. Vi kommer lägga mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du kommer att jobba mycket tillsammans med andra kollegor inom IT som till exempel server- och nätverkstekniker men även biomedicinska analytiker och medicinsktekniska ingenjörer i ditt dagliga arbete ute i verksamheten, varför vi tror att du ska trivas med att samarbeta och kommunicera både inom teamet och med verksamheten.
Önskvärda tekniska kunskaper är bland annat:
• Linuxkunskaper minst grundläggande
• Scriptning (exempelvis powershell, python)
• Windowsserver, felsökning patchning etcetra
• Viss databaskunskap i exempelvis Microsoft SQL eller Oracle, hantera scriptning/backuper etcetra
• Felsökning i komplexa nätverk
• Klienthantering
Har du tidigare erfarenhet av exempelvis IT-förvaltning, systemförvaltning eller motsvarande är det ju trevligt, annars lär vi dig!
Har du frågor eller funderingar på tjänsten eller dess innehåll, tveka inte att höra av dig till kontaktpersonen nedan.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Systemförvaltning Kontakt
Enhetschef Tobias Andersson tobias.m.andersson@regionostergotland.se 010-1037315
