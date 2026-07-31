Teknisk systemförvaltare
Region Östergötland / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-07-31
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eller i hela Sverige
Bakom varje välfungerande verksamhet finns stabila och säkra IT-lösningar. Som teknisk systemförvaltare hos oss får du en nyckelroll i att utveckla, förvalta och förbättra de system och tjänster som verksamheten är beroende av. Här får du möjlighet att använda din tekniska kompetens där den gör nytta på riktigt – varje dag.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner hos oss, här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Som teknisk systemförvaltare ansvarar du för att våra system är stabila, säkra och fungerar effektivt över tid. Du arbetar med systemförbättringar, drift, underhåll samt nyinstallationer och uppgraderingar inom området vårdnära journalsystem. Rollen innebär även att identifiera och genomföra tekniska förbättringar som stärker tillgänglighet, prestanda och kvalitet i vår IT-miljö.
Du hanterar komplexa ärenden inom tredje linjens support och bidrar med specialistkompetens till första och andra linjen genom kunskapsöverföring, rutiner och dokumentation. På så sätt är du med och utvecklar organisationens samlade förmåga att ge ett effektivt stöd till hälso- och sjukvården.
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom CMIT (Centrum för medicinsk teknik och IT) och med olika verksamheter inom hälso- och sjukvården samt med olika leverantörer. Du deltar även i projekt, tvärfunktionella team och utredningar där du bidrar med teknisk kompetens för att utveckla, förbättra och framtidssäkra vårt IT-landskap.
Arbetsgrupp
Du blir en del av ett team med bred teknisk kompetens och ett gemensamt ansvar för drift, förvaltning och utveckling av vår IT-miljö. Gruppen präglas av samarbete, kunskapsutbyte och en vilja att tillsammans hitta lösningar på både vardagliga och mer komplexa tekniska utmaningar.
Vi arbetar nära varandra och delar med oss av erfarenheter och kompetens. Hos oss får du möjlighet att fördjupa dig inom ditt specialistområde samtidigt som du bidrar till helheten och utvecklingen av vår IT-verksamhet.
Om dig
Du är en person som tycker att teknik är roligt på riktigt. Du gillar att förstå hur saker fungerar, lösa komplexa problem och fördjupa dig inom ditt specialistområde. Samtidigt vill du att din kompetens ska användas där den gör skillnad.
Hos oss får du arbeta med system och tjänster som är viktiga för verksamheten varje dag, vilket gör att resultaten av ditt arbete märks och skapar värde för många användare.
Du är kvalitetsmedveten och tar ansvar för att det du levererar fungerar långsiktigt, inte bara för stunden. Du arbetar strukturerat, har ett öga för detaljer och drivs av att skapa stabila, säkra och hållbara lösningar. Tidigare erfarenhet av tekniskt arbete med vårdnära journalsystem är meriterande.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enheten för Applikationsleverans Kontakt
enhetschef
Johan Elmar johan.elmar@regionostergotland.se 010-1039920 Jobbnummer
10016594