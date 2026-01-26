Teknisk Support - Nordmount AB
Vi på Nordmount fokuserar på en hög kvalitet i de material vi använder - och på att göra våra produkter så lätta som möjligt att använda. Med den utgångspunkten har vi tagit fram ett sortiment av beslag, infästningar och monteringsmaterial som är smidiga och smarta - och klarar allt som det nordiska klimatet kan ställa till med. Hur kan vi veta det då? Jo, allt i vårt sortiment är tillverkat i Sverige, där vi hela tiden kan säkerställa kvaliteten. Inga genvägar - bara hög standard. Vi är en leverantör med en unik kombination av specialistegenskaper: inte bara lång erfarenhet inom stållösningar, utan även från installation av solceller. Läs mer om oss på www.nordmount.se.
Nordmount är ett företag med stark teknisk grund och tydligt fokus på kvalitet och funktion. Vi står stabilt i en marknad som fortsätter att utvecklas. Samtidigt befinner vi oss i en fas där verksamheten stegvis utvecklas och tar sikte mot fler europeiska marknader, vilket ställer ökade krav på struktur och tekniskt stöd. Nu söker vi en teknisk support som vill ta en central roll i vår vardag och bidra till att helheten fungerar!
Som TEKNISK SUPPORT hos Nordmount blir du en viktig del av det dagliga flödet. Du är den första kontakten in för inkommande frågor och projekt och arbetar nära kärnan i verksamheten. Rollen är i grunden operativ och består till stor del av administration, teknisk support och uppföljning. Här handlar det om att skapa ordning, tydlighet och stabilitet i ett tempo där många ärenden pågår parallellt. Du arbetar på plats hos Nordmount och ingår i säljteamet tillsammans med säljare och produktspecialist.
En central del av rollen är projektering. Du hanterar inkommande projekt, tekniska frågor och support via telefon och mail. Rollen innebär att du sätter dig in i hur projektering går till och successivt tar ett större eget ansvar, med möjlighet att lyfta mer komplexa ärenden vidare vid behov. Du samarbetar tätt med kollegor och får introduktion i våra arbetssätt, med målet att bli trygg och självständig i rollen. I perioder kan tempot vara högt, med flera projekt parallellt, vilket ställer krav på struktur och omdöme. Utöver den tekniska supporten ansvarar du för projekt- och ärendeadministration, dokumentation och uppföljning. Du håller ordning i system och underlag och bidrar till struktur och tydlighet i vardagen. Rollen innebär även samarbete med flera interna funktioner och i vissa delar kontakt med kunder på andra marknader. Utöver det löpande arbetet är du också med och stöttar vid event, kundträffar och mässor. Det kan handla om praktiska förberedelser och att vara behjälplig på plats. Hos oss finns ingen prestige - vi gör det som behövs tillsammans för att vardagen ska fungera.
Du har några års erfarenhet från en administrativ, support- eller tekniskt nära roll och trivs med ansvar. Du är trygg i din yrkesroll och van att hantera många ärenden parallellt utan att tappa struktur eller kvalitet. Det är en fördel om du har erfarenhet från solcellsbranschen eller närliggande teknikområden, men det är inget krav. Det viktigaste är att du är nyfiken, vill lära dig och vill förstå helheten. Som person är du strukturerad, noggrann och lösningsorienterad. Du är prestigelös och serviceinriktad, tar egna initiativ och tycker om att vara den som får vardagen att fungera. Du trivs i en roll där administration och stöd är centralt och där ditt arbete skapar stabilitet för andra. Svenska och engelska behärskar du i tal och skrift.
I denna rekrytering samarbetar Nordmount med FindMood. Du ansöker till tjänsten CV och Personligt brev på www.findmood.se,
gärna så snart du kan då vi jobbar med löpande urval. Ansvarig rekryterare är Sanna Thituson, hör gärna av dig med frågor under processens gång till sanna@findmood.se
