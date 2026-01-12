Teknisk specialist medicinska gaser
Är du intresserad av teknik och vill vara med och utveckla Regionens fastigheter?
Teknikavdelningen ansvarar för de tekniska systemen vid om- och nybyggnation av vårt fastighetsbestånd. Vi är även delaktiga i att ta fram tekniska standarder för Regionens fastigheter. Vi är 18 medarbetare med en lång erfarenhet av tekniska installationer och med stor vana att leda komplexa installationsprojekt.
Vi arbetar ständigt med att förbättra och förnya vårt fastighetsbestånd och har ett kontinuerligt högt flöde av små och stora projekt. För att genomföra våra ny- och ombyggnadsprojekt samt för att utveckla och modernisera våra system för medicinska gaser i takt med förändrad lagstiftning söker vi nu en Teknisk specialist medicinska gaser.
Område fastigheter ansvarar för förvaltning, drift och byggnation av Region Örebro läns fastigheter, ca 500 000 m2. Vår huvuduppgift är att vårda våra fastigheter och att se till att lokalerna är funktionella och ändamålsenliga. Det gör vi genom verksamhets- och teknikanpassning eller genom att skapa nya lokaler eller byggnader. Våra hyresgäster är till största delen vårdverksamheter, vilket innebär en hög teknisk komplexitet och krav på samband, funktionalitet och flöden.
Tillsammans är vi ca 150 medarbetare, både yngre och mer erfarna. Våra medarbetare är drivna, engagerade och har en hög teknisk kompetens. Hos oss möter du människor som hjälper varandra och har en god sammanhållning.
Regionservice arbetar med service till Region Örebro läns verksamheter. Hos oss finns många olika arbetsuppgifter och expertis inom bland annat IT, fastighet, kost, städ, transport, logistik, medicinsk teknik, support, upphandling, arkivering och administration. Vi har också ett strategiskt ansvar för utveckling av våra verksamheter. Våra ca 1000 medarbetare är vår stora tillgång för att göra ett gott arbete med kundens fokus. Vi drivs av ett stort engagemang för helhetssyn, samverkan och utveckling av arbetsmetoder.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Som teknisk specialist inom medicinska gaser blir dina huvudsakliga arbetsuppgifter följande:
Att utarbeta och upprätthålla rutiner för förvaltningen av det medicintekniska gassystemet.
Att samordna och delta i lokala och nationella nätverk.
Att vara tekniskt sakkunnig i frågor kring medicinska gassystem.
Att skapa och redovisa en sammanfattad rapport från årlig driftkontroll av gasanläggningen.
Att teknisk dokumentation över centralgassystemen finns och hålls uppdaterade.
Att tillse att uppföljning av teknisk fil och genomförande av riskanalyser utförs i tillämplig omfattning.
Att leda arbetet med behovsanalys med avseende på vårdverksamheternas dimensionerande behov av medicinsk gas.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Kvalifikationer
Du har minst högskoleexamen inom för oss relevant område eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, tex genom arbetslivserfarenhet. Du är van vid att dokumentera ditt arbete och har goda kunskaper i svenska i såväl tal som i skrift.
Du ska kunna skriva, läsa och förstå teknisk dokumentation samt rutiner och riktlinjer inom området.
Det är meriterande om du har medicinteknisk utbildning eller om du har VVS-teknisk utbildning.
Kunskaper eller erfarenheter inom exempelvis MDR-direktivet, kvalitetsledningssystem, system för medicinska gaser, ett tidigare arbete inom offentlig verksamhet eller arbete med tekniska installationer, gärna i sjukhusmiljö är också meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du resultatinriktad och mån om ett gott arbetsklimat. Du är analytisk, strukturerad, kommunikativ och har förmåga att översätta teoretiskt och systematiskt tänkande till praktisk verklighet. Vidare har du ett genuint intresse för teknikfrågor samt en vilja och drivkraft att med högt säkerhetstänk utveckla och förbättra Region Örebro läns system för medicinska gaser. Som person trivs du med breda kontaktytor och har lätt för att samarbeta med olika personer.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda.
Avdelningschef, Olof Ekstrand, 019-6027399
Fackliga företrädare:
Vision; Isabell Karlsson, 019-602 2755
Ersättning
