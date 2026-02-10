Teknisk skribent - Illustration - Jönköping
2026-02-10
Om uppdraget
Vi söker en Teknisk skribent med inriktning mot illustrationer till kundens team Safety & Logistics Support. Rollen är central i arbetet med att ta fram tekniska publikationer som stödjer säker drift, underhåll och logistik. Genom tydliga illustrationer och strukturerad dokumentation bidrar du till att göra komplex teknik begriplig och korrekt att använda i verksamheten.
Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med att skapa och uppdatera teknisk dokumentation med tillhörande illustrationer för säker drift, underhåll och logistik. Du tar fram underhålls- och reparationsinstruktioner med tydlig visuell pedagogik samt producerar illustrationer till instruktioner för mjukvara och tekniska system. En viktig del av arbetet är att säkerställa att publikationer följer gällande standarder, mallar och interna processer. Du arbetar i XML/CMS-verktyg, exempelvis UPTIME 4 eller likvärdiga system, och samarbetar nära ingenjörer och andra specialister för att kvalitetssäkra innehåll och visuellt uttryck.
Förväntade leveranser
Färdiga tekniska publikationer med korrekta, tydliga och användarvänliga illustrationer.
Standardiserade underhålls- och reparationsinstruktioner enligt fastställda riktlinjer.
Spårbart och kvalitetssäkrat innehåll i enlighet med interna rutiner och processer.
Löpande förbättring av informationsstruktur och visuellt uttryck i dokumentationen.
Din profil
Examen från relevant utbildning.
Tidigare arbetslivserfarenhet som illustratör eller teknisk illustratör.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Vana att skriva och visualisera information på ett strukturerat, målgruppsanpassat sätt enligt givna standarder.
God förmåga att kombinera text och bild för att skapa tydlig och användbar dokumentation.
Meriterande erfarenheter och kunskaper
Erfarenhet av arbete i större tekniktunga industrimiljöer, exempelvis inom försvar eller flyg.
Erfarenhet av illustrationer kopplade till underhålls- eller reparationsinstruktioner.
Erfarenhet av instruktioner för användning av mjukvara.
Erfarenhet av arbete i UPTIME 4 eller andra XML/CMS-verktyg.
Kunskap inom S1000D.
Erfarenhet av Photoshop.
Erfarenhet av Adobe Illustrator.
Personliga egenskaper
Du är teknikintresserad, analytisk och trivs med att göra avancerade tekniska flöden begripliga med hjälp av bild och text. Du tar ansvar för dina leveranser, arbetar självständigt och är noggrann i ditt arbete. Samtidigt har du lätt för att samarbeta och skapa förtroende i kontakt med olika roller och kompetenser.
Plats: Jönköping Omfattning: Heltid, 100 % Period: 2026-03-01 - 2027-03-08 Sista dag att ansöka är 28 februari
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
