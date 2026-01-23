Teknisk Säljare till Wemo Automation AB
Wemo Automation AB är en av de ledande internationella tillverkarna av linjära robotsystem och automationsceller för plastindustrin och materialhantering. År 2023 förvärvades bolaget av det japanska företaget Yushin Company, vilket ytterligare har stärkt marknadspositionen.
Produktionen är baserad i Värnamo, där verksamheten samlar kompetens inom utveckling, produktion, service och försäljning. Medarbetarna kännetecknas av höga ambitioner, tekniskt kunnande och ett starkt engagemang.
Wemos vision är att bli en ledande värdeskapare inom hållbar automation, genom kontinuerlig utveckling av produkter och organisation i linje med kund- och marknadsbehov.
Om rollen
Som Teknisk Säljare hos Wemo Automation blir du en del av ett erfaret och engagerat säljteam där arbetet sker nära kunderna för att ta fram den bästa automationslösningen utifrån deras behov. Rollen kombinerar teknik, affär och relationer, med stort eget ansvar och frihet att planera arbetsdag och vecka.
Rollen innebär arbete med både befintliga kunder och nykundsbearbetning på den svenska marknaden. Med hög servicenivå och starkt kundfokus drivs långsiktiga affärer, ofta med långa säljcykler där förtroende och teknisk förståelse är avgörande.
Du samarbetar tätt med kollegor inom produktion, teknik och support i Värnamo och ingår i ett säljteam där kunskapsdelning och samarbete är centralt.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Som Teknisk Säljare ansvarar du för att förstå kundens behov, driva tekniska affärer och presentera lösningar som skapar mest värde i kundens verksamhet. Rollen kräver teknisk förståelse för automationslösningar samt en förmåga att bygga långsiktiga relationer på den svenska marknaden.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för teknisk försäljning av automationslösningar mot plastindustrin i Sverige
Bygga, utveckla och underhålla långsiktiga kundrelationer
Identifiera affärsmöjligheter i dialog med kund och föreslå rätt teknisk lösning
Planera och genomföra kundbesök (ca 3 dagar per vecka ute hos kund)
Delta i kundaktiviteter, mässor och events i Sverige och ibland internationellt
Arbeta strukturerat i CRM-system (Lime)
Samarbeta med interna funktioner för att säkerställa hög kvalitet i leveransen
Exempel på arbetsvecka
Måndag & fredag: Kontor i Värnamo (planering, uppföljning, interna möten)
Tisdag-torsdag: Kundbesök runt om i SverigeProfil
Wemo Automation söker en person med teknisk bakgrund och intresse för försäljning, som trivs med frihet under ansvar och vill arbeta långsiktigt med kundrelationer.
Teknisk utbildning eller motsvarande teknisk erfarenhet
Några års erfarenhet från plastindustrin och god förståelse för formsprutningsprocessen
Erfarenhet av teknisk försäljning eller projektförsäljning är meriterande men inget kravDina personliga egenskaper
Driven och initiativtagande
Relationsskapande och förtroendeingivande
Strukturerad, ansvarstagande och analytisk
Trivs med att planera och genomföra arbetet självständigt
God samarbetsförmåga och en tydlig lagspelare
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Förmåner
Förmånsbil
Friskvårdsbidrag
KollektivavtalÖvrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Värnamo
Du får även möjlighet att delta i en 1-årig säljutbildning med Mikael Arndt, inklusive 25 diplomerande kurser i försäljning och liveföreläsningar varje vecka. Du har också chansen att delta i Sveriges största säljevent på Oscarsteatern och en 2-dagars säljutbildning i Stockholm för ytterligare utveckling inom försäljning och affärsmannaskap.
I denna rekrytering samarbetar Wemo Automation AB med Saleshub. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på amir.chamsine@saleshub.se
