Teknisk Säljare Till M Seals, Halmstad
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2026-07-08
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Vill du kombinera teknisk försäljning med frihet under ansvar i ett stabilt och växande bolag? Trivs du ute hos kund, drivs av att skapa nya affärer och vill samtidigt vara en del av ett prestigelöst team där människor stannar länge? Då kan rollen som Teknisk Säljare hos M Seals vara nästa steg för dig.
Din framtida arbetsgivare
M Seals är specialister på tekniska tätningar och packningslösningar för industrin. Våra kunder finns inom en rad olika branscher, från fordonsindustri och livsmedelsproduktion till läkemedelsindustri och annan avancerad tillverkning. Sedan etableringen i Sverige 2002 har vi haft en stark och stabil tillväxt, och idag är vi en ledande aktör inom vår nisch.
Den svenska verksamheten består av cirka 14 medarbetare med huvudkontor i Halmstad och är en del av en internationell koncern med huvudkontor i Danmark. Genom en kombination av organisk tillväxt, strategiska förvärv och hög teknisk kompetens fortsätter vi att stärka vår position på marknaden.
Hos oss möts du av en familjär kultur, korta beslutsvägar och ett prestigelöst samarbete där människor hjälper varandra att lyckas. Vi är ett företag med tydliga ambitioner framåt och en stark tro på att utveckling, engagemang och långsiktiga relationer skapar framgång.
Läs gärna mer om oss på www.m-seals.com/se/sv.
Vad erbjuder rollen?
Som Teknisk Säljare ansvarar du för kunder i Sverige och arbetar nära både kunder och kollegor för att utveckla affärer och skapa långsiktiga relationer. Rollen innebär en kombination av nykundsbearbetning och vidareutveckling av befintliga kunder.
Du kommer att:
• Bearbeta och utveckla kunder inom svensk industri
• Identifiera nya affärsmöjligheter och skapa nya kundrelationer
• Ansvara för ett antal befintliga kunder och vidareutveckla affären
• Besöka kunder och förstå deras processer, verksamheter och behov
• Följa upp offerter och driva affärer framåt
• Arbeta strukturerat i CRM-systemet Lime
• Samarbeta nära tekniska innesäljare som stöttar med offertarbete, dokumentation och tekniska frågor.
Rollen innebär stor frihet och eget ansvar. Du planerar själv dina kundbesök, resor och aktiviteter med fokus på kvalitet, långsiktighet och affärsnytta. Resor förekommer regelbundet med uppskattningsvis 2-3 övernattningar per månad. Regionen är hela Sverige samt resor till huvudkontoret i Danmark.
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet av B2B-försäljning och gärna från industrin eller tekniska produkter. Kanske arbetar du idag som teknisk säljare, utesäljare eller affärsutvecklare och vill fortsätta utvecklas i en roll där du får kombinera affärsmannaskap med tekniskt intresse.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har erfarenhet av uppsökande försäljning
• Trivs med att skapa nya affärer och nya kundrelationer
• Har ett tekniskt intresse och en vilja att förstå kundernas verksamhet
• Är självgående och tar ansvar för din egen planering
• Har god förmåga att bygga förtroende och långsiktiga relationer
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
• Har B-körkort
Vi lägger stor vikt vid personlighet. Det viktigaste är att du har driv, struktur och en genuin vilja att skapa affärer. Du behöver inte vara ingenjör, men du ska vara nyfiken på teknik och känna dig bekväm i dialoger med tekniskt kunniga kunder.
Är detta din perfekta match?
Hos M Seals får du arbeta i ett bolag som kombinerar trygghet med framtidstro. Här finns tydliga tillväxtambitioner, stark teknisk kompetens och en kultur där människor hjälps åt och stannar länge.
Du erbjuds bland annat:
• Tjänstebil
• Bonusprogram
• Sjukförsäkring
• Generös pensionsavsättning
• Friskvårdsförmåner
• Träning på arbetstid
• Teamaktiviteter och sociala arrangemang
Framför allt får du möjligheten att bli en viktig del av ett bolag som vill framåt. För rätt person finns goda möjligheter att utvecklas tillsammans med verksamheten och på sikt ta större ansvar.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande med med start av urval först efter semestertider. Sista ansökningsdatum är 9 aug. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Anders på anders.jansson@effektiv.se
Effektiv rekryterar evidensbaserat med arbetspsykologiska tester och strukturerade intervjuer. Därför behöver du inte skicka något personligt brev, vi fokuserar på din kompetens, potential och en rättvis rekryteringsprocess.
Om Team Effektiv
Sedan 2013 har Effektiv hjälpt kandidater och företag att hitta rätt genom hållbara rekryteringar och en rekryteringsupplevelse i toppklass, något som bekräftas av utmärkelserna Årets Rekryteringsföretag och Årets Karriärföretag.
Med rötterna i idrottens laganda genomsyras Effektivs arbete av värdeorden Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga (GULD), med målet att ta guld tillsammans med kandidater, konsulter och kunder. Varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du blir anställd direkt hos kundföretaget.
Sökord
Teknisk säljare, utesäljare, B2B, industriförsäljning, OEM, affärsutveckling, account manager, försäljning, teknik, industri Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8039216-2092620". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Stationsgatan 37 (visa karta
)
302 50 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9997082