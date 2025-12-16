Teknisk säljare till IBC Material Handling
2025-12-16
Teknisk säljare till IBC Material Handling - Vill du utveckla framtidens lösningar för industrin?
Om jobbet
Vill du arbeta i en kreativ, teknisk och stimulerande miljö där varje dag bjuder på nya utmaningar?
IBC Material Handling växer - och nu söker vi en säljare som vill vara med och forma framtidens lösningar från vårt nya kontor på Smedjeholmen i Falkenberg.
Med över 50 års erfarenhet av utrustning för pulver- och bulkhantering löser vi våra kunders materialflöden med rätt teknik - från storsäckstömmare och fyllare till transportörer och kompletta system. Vi kombinerar beprövad kunskap med innovativa lösningar som möter framtidens krav på säkerhet, flexibilitet och hållbarhet.
Dina arbetsuppgifter
Som teknisk säljare hos oss får du en central roll i arbetet med att förstå kundens processflöden och omsätta dessa till tekniska lösningsförslag. Du arbetar nära våra projektingenjörer, övriga säljare och produktion/montage - och tillsammans tar ni fram utrustning och system som möter kundens krav på funktion, säkerhet och effektivitet.
Rollen passar dig som trivs i en varierad vardag där teknik möter relationsbyggande.
I ditt ansvarsområde ingår bland annat:
• att driva hela säljprocessen - från första kontakt till offert och avslut
• att utveckla långsiktiga kundrelationer inom industri i framför allt Sverige och Norden.
• att analysera kundbehov och presentera tekniska lösningar
• att arbeta nära projektteamet för att säkerställa rätt leverans
• att representera IBC vid kundbesök, FAT/SAT, mässor och tekniska presentationer
Tjänsten innebär resor inom Sverige och övriga Norden, främst till kunder och samarbetspartners, och i vissa fall kan även resor inom Europa förekomma.
Kvalifikationer / Personliga egenskaper
Vi söker dig som har teknisk förståelse och erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom industri, maskinteknik, processutrustning eller liknande områden. Goda kunskaper i svenska och engelska, meriterande om du förstår de olika nordiska språken. Du behöver inte vara konstruktör, men du ska vara trygg med att diskutera tekniska lösningar och förstå systemuppbyggnad. Erfarenhet av lösningsförsäljning är meriterande.
Som person är du:
• driven, affärsmässig och trygg i kunddialoger
• tekniskt nyfiken och van att diskutera kundens utmaningar
• analytisk med förmåga att förstå hur mekaniska och processrelaterade delar samverkar
• kommunikativ och bra på att förklara teknik på ett tydligt och förtroendeskapande sätt
• strukturerad, ansvarstagande och van att driva flera affärer eller kunddialoger parallellt
• utåtriktad och relationsskapande
• samarbetsorienterad och uppskattar en miljö där kunskap delas och lösningar tas fram tillsammans
Erfarenhet av affärssystem (vi arbetar i Pyramid) och tekniska underlag är meriterande men inget krav.
Är du en lyhörd, positiv och prestigelös person som trivs i ett expansivt, mindre bolag med stort hjärta? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi erbjuder
• En roll där du kommer nära teknikutvecklingen och får omsätta kundernas behov till konkreta lösningar
• En roll där du kombinerar teknisk förståelse med att bygga starka och långsiktiga kundrelationer
• Nybyggda och moderna lokaler samt ett team som värdesätter samarbete och glädje
• Korta beslutsvägar
• En arbetsplats som präglas av våra ledord: Engagerat - Familjärt - Professionellt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med FMR Rekrytering.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Krister Eliasson på 0707-899606.
Vi intervjuar löpande - vänta inte med din ansökan!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FMR Rekrytering och Bemanning AB Jobbnummer
