Teknisk säljare till Biocare
Bravura Sverige AB / Butikssäljarjobb / Linköping Visa alla butikssäljarjobb i Linköping
2026-07-07
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med försäljning där fokus ligger på att förstå kundens verksamhet och hitta rätt teknisk lösning? Hos Biocare blir du en del av ett mindre, entreprenörsdrivet företag med korta beslutsvägar och ett starkt tekniskt erbjudande. Här får du möjlighet att utveckla långsiktiga kundrelationer, arbeta med marknadsledande produkter och vara med på företagets fortsatta tillväxtresa.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Biocare.Om företaget
Biocare har sedan 2001 arbetat med försäljning och service av mobila kross- och sorteringsverk för bergtäkter, entreprenad och återvinning. Genom åren har verksamheten utvecklats från att representera ett enskilt varumärke till att erbjuda ett brett sortiment av marknadsledande produkter för kunder inom bland annat bergtäkt, entreprenad, återvinning och mineralutvinning.
Biocare erbjuder en helhetslösning där rådgivning, utbildning, service och eftermarknad är en naturlig del av affären. Företaget arbetar nära flera internationellt ledande tillverkare, vilket ger dig möjlighet att utveckla din tekniska kompetens genom utbildningar, leverantörsbesök och ett nära samarbete med både kunder och leverantörer. Som en del av ett mindre team får du stort eget ansvar, korta beslutsvägar och möjlighet att vara med och påverka företagets fortsatta utveckling.Dina arbetsuppgifter
Som teknisk säljare ansvarar du för att utveckla affären tillsammans med både nya och befintliga kunder. Rollen handlar om att förstå kundens verksamhet, identifiera behov och föreslå lösningar som skapar värde över tid. Du säljer inte enbart en produkt – du hjälper kunden att hitta rätt lösning utifrån deras produktion och verksamhet. Kunddialogerna handlar om att förstå hur kunden arbetar idag och rekommendera en lösning som bidrar till en mer effektiv och lönsam verksamhet.
Du ansvarar för försäljningsprocessen från första kontakt och kundbesök till offert, förhandling och avslutad affär. Under processen samarbetar du nära både kollegor och leverantörer och efter leverans fortsätter du att vara en viktig kontakt för kunden. Rollen innebär resor inom Sverige där du besöker kunder och följer upp affärer. Du deltar även vid mässor, utbildningar och leverantörsträffar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Bearbeta nya kunder och utveckla befintliga kundrelationer
Besöka kunder för att sätta dig in i deras verksamhet och rekommendera rätt lösning utifrån deras behov
Ta fram lösningsförslag och offerter i nära dialog med kunden
Genomföra maskindemonstrationer och delta vid mässor
Följa upp affärer och bidra till långsiktiga kundrelationer
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Teknisk erfarenhet från exempelvis entreprenad-, bergtäkts-, återvinnings- eller processindustrin, alternativt erfarenhet av teknisk försäljning mot liknande målgrupp
God teknisk förståelse och intresse för industriella processer och maskiner
Goda kunskaper i svenska och engelska
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av konsultativ B2B-försäljning av tekniska lösningar eller investeringsprodukter, alternativt ett etablerat kontaktnät inom entreprenad-, bergtäkts- eller återvinningsbranschen.
För att trivas i rollen är du en person som har ett genuint tekniskt intresse och drivs av att förstå hur kundens verksamhet fungerar. Du tycker om att sätta dig in i nya produkter och produktionsprocesser och motiveras av att förstå kundens utmaningar och hitta lösningar som gör verklig skillnad i deras verksamhet. Som person är du lyhörd, förtroendeingivande och relationsskapande, samtidigt som du arbetar självständigt och tar ansvar för att driva dina affärer framåt.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Flexibel placeringsort – Västkusten eller Linköpingsregionen Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Specialist Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7934554-2089345". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9995032