Teknisk Säljare kyla / värme
2025-08-28
Din primära uppgift som Teknisk Säljare / Sales Engineer är att stötta våra kunder som är kyl- / värmepumpinstallatörer och VVS-konsulter. Du ger förslag på produkter och tekniska systemlösningar på kyl- och värmepumpssystem för komfort, process och IT-kylning. Vill du vara med på vår tillväxtresa?
Vi är ett framgångsrikt och marknadsledande företag som värdesätter att "laget är starkare än jaget". Vi månar om ett gott "klimat" på arbetsplatsen. Vill du vara med och bidra med din positiva "energi" i vår utveckling?Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Du har en tät kontakt med kyl- och värmepumpsinstallatörer samt VVS-konsulter med fokus på västra och södra Sverige som du både besöker och ansvarar för säljsupport. Räkna med ett par övernattningar/månad.
En del av tiden är du inne på kontoret för att svara på tekniska förfrågningar. Du ger förslag på olika typer av klimat- och kylaggregat, värmepumpar samt tekniska systemlösningar. Du supportar kunderna hela vägen från att du lämnar underlag till ett anbud och fram till att installation sker.
Våra produkter finns i kommersiella fastigheter, sjukhus, tillverkningsindustrin, datahallar mm. Till din hjälp finns beräkningsprogram att arbeta i och färdig dokumentation att lämna över till kund.
Du har kontakt med våra fabriker som kan du kan rådgöra med om tekniska lösningar. Korrespondensen sker på engelska.
Placering är möjlig både på våra kontor i Göteborg alt. Lund.
Din bakgrund/personlighet
Har du arbetat som säljare, VVS-konsult, projektledare, projektör, servicetekniker eller teknisk support inom kyla, värme eller HVAC är du mycket intressant för oss.
Du kan hantera många olika ärenden samtidigt och ha fokus på att hålla deadlines.
För att bli framgångsrik som Säljare behöver du vara kund- och serviceinriktad, affärsintresserad och se till att erbjuda kunden den optimala tekniska lösningen.
Initiativrik, lösningsorienterad, strukturerad, noggrann och självständig är andra egenskaper som vi uppskattar hos dig som person.
Du kommer att arbeta i MS Officepaket och i beräkningsprogram från våra fabriker varför god datavana krävs.
Det förekommer internationella kontakter. Goda kunskaper i engelska och svenska är ett krav.
Vi erbjuder
Mitsubishi Electric är ett marknadsledande företag inom egentillverkade klimatprodukter där du får representera ett varumärke som kännetecknas av innovation, hög kvalité och oslagbar driftsekonomi. På Mitsubishi Electric är "laget starkare än jaget" och därför kan vi erbjuda en trevlig atmosfär och arbetsmiljö. Vi hoppas att du vill vara med och utveckla företaget och ta marknadsandelar tillsammans med oss.
Vi erbjuder marknadsmässig lön, förmånsbil, tjänstepension, friskvårds- och sjukvårdsförmån. Det finns goda chanser till utvecklingsmöjligheter.
I denna rekrytering samarbetar vi med Marie Eriksson på RekryteringsMäklaren. Har du några frågor är du välkommen att ringa Marie på 070-471 12 94. Din ansökan och CV mailar du till marie@rekryteringsmaklaren.se
alt ansök via knappen nedan.
Välkommen att söka! Urval sker löpande.Om företaget
Mitsubishi Electric Scandinavia är ett helägt dotterbolag till Mitsubishi Corporation i Tokyo, Japan. Organisationen har idag 11 filialer i Europa. Kontoret i Sverige marknadsför och säljer bland annat klimatprodukter inom både Norden och Baltikum. Mitsubishi Electric kännetecknas av modern design, hög kvalitet, lång livslängd och överlägsen driftsekonomi. Mitsubishi Electric är idag marknadsledande i många delar av världen och är nu i en stark tillväxtfas i Sverige och Norden.
För mer information om oss besök gärna vår hemsida www.mecooling.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
