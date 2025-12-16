Teknisk säljare
2025-12-16
Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Vill du driva försäljningen i ett eget distrikt och göra mätbar skillnad? Lundgrens söker en teknisk säljare till Tyresö! Vi söker dig som förenar tekniskt kunnande med starkt affärsdriv och är redo driva försäljningen i vårt väletablerade distrikt Stockholm/Mälardalen.
I rollen planerar och genomför du i genomsnitt åtta kundmöten per vecka, bearbetar både nya och befintliga kunder samt representerar Lundgrens på utvalda mässor och branschevent. Större delen av tiden möter du kunder på plats, medan kontoret i Tyresö fungerar som bas för uppföljning och planering. Du rapporterar direkt till försäljningschefen men har stor frihet att forma ditt arbetssätt.
För att lyckas behöver du stark drivkraft, en strukturerad säljprocess och uthållighet att bygga långsiktiga kundrelationer.
Hos Lundgrens får du en platt organisation med snabba beslutsvägar, ett engagerat säljteam och en kultur där frihet under ansvar är verklighet. Vi investerar i din utveckling - vidareutbildning och tydliga karriärvägar finns för rätt person.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad. Har du frågor om tjänsten eller processen? Kontakta rekryteringskonsult Hanna Wide på hanna.wide@randstad.se
. Vi ser fram emot din ansökan!
Ansvarsområden
Ansvara för och utveckla försäljningen i distriktet Stockholm/Mälardalen
Bearbeta både nya och befintliga kunder
Utveckla affärer och skapa långsiktiga kundrelationer
Arbeta självständigt med 3-4 kunddagar per vecka och 1-2 kontorsdagar
Boka och planera dina kundbesök självständigt
Sälja till återförsäljare, slutförbrukare och OEM kunder
Delta i mässor och events som en del av bearbetningen
Hantera längre säljcykler - vara uthållig och strategisk i försäljningsarbetetKvalifikationer
För att lyckas i rollen som teknisk säljare behöver du:
Gymnasieutbildning
Några års erfarenhet av teknisk försäljning
Vana att arbeta med datorer och CRM system
Vana att resa i tjänsten
B-körkort
Meriterande:
Eftergymnasial teknisk utbildning
Tidigare erfarenhet från branschen
Vi söker dig som har stort engagemang, är lyhörd och har en stark känsla för service. Du har en naturlig förmåga att skapa och vårda goda relationer - både med kunder och kollegor. Du är tävlingsinriktad och arbetar samtidigt strukturerat och effektivt.Om företaget
Lundgrens Sverige AB
Lundgrens Sverige AB startade 1949 i Göteborg och är ledande grossist inom områdena flödesteknik och industrigummi. De representerar några av världens ledande tillverkare och kan lagerföra och erbjuda marknadens bredaste sortiment av slang och slangtillbehör, transmissioner, gummi, hydraulik, packningsmaterial, O-ringar och radialtätningar. Från Malmö till Luleå kan vi förse återförsäljare och svensk industri med produkter som förbättrar produktiviteten och stärker konkurrenskraften. Vår organisation bygger på närhet, spetskompetens och snabba beslut genom att vara lyhörda för kundens behov. Företaget ägs av Beijer Alma som är ett börsnoterat bolag. I Beijer Alma ingår tre andra bolag bl.a. Beijer Tech. Lundgrens ingår i Beijer Tech tillsammans med andra specialiserade bolag. Lundgrens har ca 125 anställda, omsätter ca 380 MSEK och är uppdelat på sju kontor över hela Sverige. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Lundgrens Sverige AB Jobbnummer
9646474