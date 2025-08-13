Teknisk sakkunnig inom Fysisk säkerhet
2025-08-13
Om jobbet
Vi söker en Teknisk sakkunnig inom Fysisk säkerhet för vår kund inom offentlig sektor
Roll och ansvar
Som teknisk sakkunnig inom fysisk säkerhet ansvarar du för att designa och implementera fysiska säkerhetslösningar, (inbrottsskydd, passerkontroll, kameraövervakningssystem, låsbeslagning, inbrottslarm och andra tekniska säkerhetsåtgärder). Du arbetar nära både interna team och externa leverantörer för att säkerställa att de tekniska lösningarna är optimala för att skydda projektets fysiska tillgångar. Din roll omfattar allt från kravställning och design till implementering och uppföljning av säkerhetslösningar.
I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter:
Behovsanalys och kravställning:
Samverka med olika grenar inom projektgruppen som exempelvis säkerhet, arkitekter, projektledare, fastighetsavdelning och andra relevanta funktioner kopplade till projektet. Föra nära dialog med utförare av entreprenad (byggherre) samt upphandlad säkerhetsleverantör för att säkerställa genomförandet.
Definiera specifika krav och ta fram detaljerade tekniska kravspecifikationer för säkerhetsutrustning och system.
Design och projektering av säkerhetslösningar:
Designa och projektera säkerhetslösningar, t.ex., inbrottslarm, kameraövervakningssystem, elektriska lås.
Säkerställa att de föreslagna lösningarna är i linje med gällande säkerhetsstandarder och föreskrifter.
Arbeta med CAD-ritningar och säkerhetslayout för att skapa detaljerade säkerhetsritningar för olika typer av system.
Upphandling och samarbete med leverantörer:
Samarbeta med inköpsteam för att säkerställa korrekt upphandling av säkerhetstekniska lösningar och tjänster.
Ta fram förfrågningshandlingar för offentlig upphandling enligt LUF.
Projektledning och implementering:
Arbeta nära säkerhetsteamet för att testa och validera systemen efter installation för att säkerställa att de uppfyller kraven.
Uppföljning under byggtiden
Säkerställa att projekten genomförs inom givna ekonomiska ramar och optimera kostnader utan att kompromissa med säkerheten.
Dokumentation och rapportering:
Dokumentera alla tekniska lösningar och säkerhetssystem i enlighet med interna och externa krav.
Dokumentera alla tekniska lösningar och säkerhetssystem i enlighet med interna och externa krav.
Säkerställa att projektering följer fastställda standarder och att all relevant dokumentation för leverantörer och installation finns tillgänglig.
Inneha teknisk kunskap inom säkerhet och kunna påvisa detta genom utbildningsintyg, yrkesbevis, certifieringar, som tex behörig ingenjör inbrottslarm/cctv/låstekniker.
Minst 5 års erfarenhet som teknisk sakkunnig eller ingenjör inom fysisk säkerhet, med erfarenhet inom säkerhetsteknik och fysiska säkerhetssystem.
Minst 5 års erfarenhet av projektering och design av säkerhetssystem.
Minst 5 års erfarenhet av att arbetat fram ramhandlingar inför upphandling inom fysiska säkerhetslösningar såsom cctv, inbrottslarm, passersystem, låssystem, dörrmiljöer, brandlarm.
Minst 5 års kunskap och erfarenhet av kostnadsberäkningar för säkerhetsleverans.
Minst 5 års erfarenhet av CAD-programvara för säkerhetsprojektering.
Minst 5 års erfarenhet av att arbete i säkerhetsprojekt kopplat till säkerhetsskyddets olika delar samt god kännedom om relevanta säkerhetsstandarder och regelverk såsom SSF 200:6, SSF130, SSF1060, SSF1078.
Mervärdeskrav
Haft roll som teknisk sakkunnig inom fysisk säkerhet i säkerhetsklassade projekt större än 25.000kvm.
Erfarenhet av framtagande av förfrågningsunderlag för fysisk säkerhet enligt LOU, LUF eller LUFS till enskilt projekt med projektstorlek av minst 25.000kvm.
Placeringsort: Solna
Omfattning: heltid på plats i kundens lokaler.
Start: Preliminärt startdatum: 2025-10-01
Övrig information:
Säkerhetsprövning och registerkontroll utförs på kundens begäran.
Ansök senast 2025-08-19
Urval av kandidater sker löpande och annonsen kan tas bort tidigare.
Om Agiremus
Sedan 2015 har vi hjälpt flertalet medarbetare att komma ut på arbetsmarknaden samt att nå sina karriärmål runtom i Sverige. Genom att skapa och bibehålla meningsfulla relationer med våra samarbetspartners kan vi presentera en bred rad av arbetsmarknadens mest attraktiva karriärmöjligheter för våra medarbetare och kandidater. Agiremus verkar inom de flesta branscherna, både inom privat och offentlig sektor.
Vi erbjuder:
Agiremus erbjuder dig som konsult en spännande och utmanande arbetsplats där du ges möjlighet att utvecklas inom din roll. Vi bryr oss om dig som och strävar efter långsiktiga samarbeten. Som konsult hos oss ges du, förutom spännande uppdrag, möjlighet att dela din resa med andra konsulter. Med jämna mellanrum anordnar vi tillfällen för er att träffas genom olika aktiviteter. Självklart kommer du även att ha en engagerad kontaktperson hos oss som finns där som bollplank och stöd. Vi erbjuder dig även goda personalförmåner som:
Anställning med fast månadslön.
Semester enligt semesterlagen.
Tjänstepension.
Heltäckande sjuk och olycksfallsförsäkring dygnet runt, årets alla dagar.
Friskvårdsbidrag m.m.
