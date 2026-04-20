Teknisk reservdelssupport-Kundtjänst
2026-04-20
Atoy Automotive Sweden AB är en ledande leverantör av reservdelar till fordonseftermarknaden och en del av en internationell koncern med anor från 1930. Vi finns i Sverige, Finland och Lettland, med cirka 450 medarbetare och en omsättning på omkring 1 miljard SEK.
I Sverige verkar vi genom våra starka koncept BDS, Bilservice och Trygga Verkstan.
Vi söker nu en medarbetare till Teknisk reservdelssupport - ATOY EXPRESS
Vill du kombinera ditt fordonstekniska intresse med kundkontakt i en roll där du verkligen gör skillnad? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Om rollen
Som teknisk reservdelssupport medarbetare hos oss blir du en nyckelperson i kontakten med våra kunder. Du arbetar nära dem via telefon och mejl, där du guidar, löser problem och ser till att de får snabb och professionell återkoppling.
Du trivs i en roll där du inte bara besvarar inkommande ärenden, utan också aktivt tar kontakt med kunder och leverantörer för att följa upp, skapa värde och stärka relationer.
En stor del av arbetet sker inom Atoy Express, där du hjälper kunder att hitta rätt reservdelar med rätt pris och leveranstid - alltid med fokus på snabb återkoppling, kvalitet och service.
Rollen är varierande och tempot är högt, vilket gör att du behöver vara stresstålig, strukturerad och trygg i att prioritera rätt. Här får du använda både din tekniska kompetens och din servicekänsla varje dag.
Det här kommer du att göra
Du arbetar i ett sammanhållet flöde - från första kundkontakt till färdig lösning:
Hjälpa kunder med frågor, beställningar och rådgivning
Söka fram rätt delar i våra katalogsystem och rekommendera bästa alternativ
Hantera leveransfrågor och ha dialog med leverantörer
Vara med och utveckla smartare arbetssätt och rutiner
Arbeta aktivt med relationsbyggande kundkontakt.
Vi söker dig som
Vill ta nästa steg i en kundfokuserad roll. Du har ett genuint fordons tekniskt intresse och känner dig bekväm med att arbeta i digitala system och kataloger. Vi ser att du har god kännedom om fordonsbranschen samt meriterande om du arbetat som fordonsmekaniker, kundmottagare eller liknande tjänster.
Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och kommunikativ, med goda kunskaper i svenska och engelska. Erfarenhet av reservdelskataloger är ett plus.
Du är nyfiken, engagerad och gillar att hitta lösningar. Du tar initiativ, arbetar strukturerat och har lätt för att skapa förtroende i kontakt med andra.
Du uttrycker dig professionellt i både tal och skrift och har god vana av Office 365.
Du trivs i en roll där tempot är högt, där du får ta ansvar och där du utvecklas tillsammans med teamet.
Varför Atoy?
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team där kunskap, samarbete och arbetsglädje står i fokus. Vi stöttar varandra, delar med oss av vår kompetens och har kul på jobbet.
Här får du en roll där fordonsteknisk kunskap och service möts - och där din insats märks varje dag.
Övrig information
Tjänsten är på heltid med placering i Kista, med 6 månaders provanställning. Vi har kollektivavtal med Svensk Handel och Unionen.
Har du frågor kring tjänsten eller processen är du välkommen att kontakta Monica Öhlund via e-post: monica.ohlund@atoy.se
Skicka din ansökan märkt "Teknisk reservdelssupport" tillsammans med CV till ansokan@atoy.se
senast 2026-05-20. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
E-post: ansokan@atoy.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Atoy Automotive Sweden AB
(org.nr 556328-7613)
Viderögatan 5
)
164 40 KISTA
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Monica Öhlund monica.ohlund@atoy.se
