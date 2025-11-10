Teknisk projektledare till undervattenstridssystem
2025-11-10
Är du ingenjör med erfarenhet av teknisk projektledning och vill bidra till att utveckla avancerade undervattenssystem som stärker Sveriges förmåga under ytan? Som teknisk projektledare hos oss får du en nyckelroll i arbetet med att omsätta teknik och innovation till verklighet.Publiceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
I rollen som teknisk projektledare leder du det tekniska arbetet inom komplexa utvecklingsprojekt - från tidiga koncept till verifierade systemlösningar. Du planerar, koordinerar och följer upp projektens framdrift, säkerställer att milstolpar uppnås enligt tidplan, ser till att tekniska krav och specifikationer uppfylls och att leveranser håller högsta kvalitet. Som teknisk projektledare blir du länken mellan teknik, kvalitet och leverans - där din tekniska kompetens och ditt helhetsperspektiv kommer till största nytta i projekten.
Som teknisk projektledare arbetar du nära leverantörer och samarbetspartners för att säkerställa att varje del av systemet fungerar som tänkt, och du använder din erfarenhet för att driva fram smarta, hållbara och pålitliga lösningar. I rollen som teknisk projektledare analyserar du projekthandlingar för att tar fram beslutsunderlag som stödjer projektets genomförande och mål. Tillsammans med din projektgrupp tar ni fram kravspecifikationen för det nya systemet.
Vi söker dig som trivs i gränslandet mellan teknik och ledarskap - som motiveras av att driva framgångsrika projekt i en miljö där komplexitet, innovation och säkerhet står i fokus. Hos oss får du vara med att utveckla teknik som verkar i det dolda - men som gör verklig skillnad för Sveriges försvar och säkerhet.
Tjänsten är placerad i Lund och resor förekommer både nationellt och internationellt.
Om dig
Vi söker dig som har civil- eller högskoleingenjörsutbildning inriktning skeppsbyggare, farkostteknik eller sjöingenjör eller för området annan relevant utbildning eller enligt vår bedömning motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Vidare ska du ha en projektledarutbildning eller motsvarande kunskap inhämtad på annat sätt. Du har flerårig relevant och aktuell kunskap och erfarenhet av projektledning och/eller uppföljning av projekt. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har flerårig erfarenhet av konstruktion och/eller designarbete från större industriprojekt.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av arbete inom det tekniska arbetsområdet undervattenssystem och/eller tekniskt systemarbete. Vi ser positivt på erfarenhet av ubåtsutveckling och/eller ubåtsdrift eller från fartygsutveckling och/eller fartygsdrift. Det är en fördel om du har relevant och aktuell erfarenhet från kvalitetsarbete och förhandlingar. Det är meriterade om du har kunskap inom systems engineering.
Tjänsten ställer krav på att du uttrycker dig väl på både svenska och engelska, i tal såväl som i skrift.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du har förmåga att planera och organisera ditt arbete och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. Du motiveras av att lösa komplexa utmaningar. Med din analytiska förmåga att se både detaljer och helhet hittar du lösningar som driver projekten framåt. Du leder och motiverar andra mot gemensamma mål och skapar engagemang i teamet.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde marinmateriel som ansvarar för de marina system som används av Försvarsmakten, exempelvis ubåtar, fartyg och dykmateriel.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-11-28.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Jesper Fahlén på 076-857 85 15 eller via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Eva Tärnström vid frågor om rekryteringsprocessen på e-post: eva.tarnstrom@fmv.se
.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
