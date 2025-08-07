Teknisk Projektledare Process till Swedish Match
Swedish Match develops, manufactures and sells quality products under market-leading brands in the product segments Smokefree, Cigars, and Lights. Production is located in seven countries with the majority of the Group sales coming from the US and Scandinavia. Since 2022 Swedish Match is wholly owned by PMI, Philip Morris International. With a flexible, innovative and sustainable approach, we work to have the right strategy, people, skills, products and structure in place. All in order to be able to quickly meet changing market conditions.
With a portfolio consisting of both modern brands and brands with a long tradition, Swedish Match offers products with and without tobacco. Offering tobacco consumers alternatives to cigarettes is at the heart of what we do, always with our vision in mind: a smoke-free future. Read more about Swedish Match at www.swedishmatch.com.
Vill du driva tekniskt avancerade projekt med stor påverkan på verksamheten - hos ett innovativt företag med starka varumärken?
Swedish Match fabrik i Göteborg står inför spännande förbättringsprojekt där du blir en viktig person i resan att uppdatera befintlig process och infrastruktur, men också i att möta framtida marknadsbehov.
Om rollen
Swedish Matchs verksamhet och produktsortiment växer och till avdelningen Process Development inom Operations söker vi nu en teknisk projektledare inom process. Vi erbjuder en bred roll där din kompetens och erfarenhet inom processteknik kombineras med att vara projektledare för tekniskt komplexa projekt med stor påverkan på verksamheten. Vi arbetar i tvärfunktionella projektgrupper som arbetar med installations- och förbättringsprojekt. Projekten sträcker sig från första förstudien och hela vägen till att slutdokumentation är på plats och utrustningen är överlämnad till linjeorganisationen. Du kommer att röra dig mellan många olika kompetensområden och funktioner inom fabriken för att säkra projektets framdrift och fånga upp utestående frågor i de aktiviteter som rullar.
Arbetsuppgifterna innebär bl. a. att:
• Leda teknikprojekt inom ny- och ersättningsinstallationer med fokus på process och infrastruktur, omfattande allt från förstudier, upphandling, installation, idrifttagning, kvalitetssäkring, testning och överlämnande/avslut
• Delta löpande i verksamhets- och produktionsprojekt med fokus på kvalitet, effektivitet och lönsamhet
• Identifiera behov av nyinvestering och relevanta förbättrings- och ersättningsprojekt samt initiera och driva förstudier och äskande i samarbete med närmaste chef och team.
• Se över att installerade delar av processen och infrastrukturen uppfyller krav i direktiv, förordningar, författningssamlingar och harmoniserande standarder, samt informera personal vid förändringar i dessa
• Hålla sig uppdaterad i företagets system, verktyg och processer relaterade till projektledning samt delta i processer för vidareutveckling av dessa
• Stötta övriga projektledare i att säkra dokumentationen så att den uppfyller våra standarder
Placeringsort är Göteborg och du rapporterar till Manager Process Development.
Om dig
Vi vill att du har eftergymnasial utbildning inom processteknik eller motsvarande erfarenhet. Utöver det behöver du ha minst fem års erfarenhet från processindustri och automatisering, samt några års erfarenhet av att leda tekniska projekt. Vidare ser vi att du har grundläggande förståelse för upphandlingsarbete och inköp för att kunna kravställa och planera projekt tillsammans med våra leverantörer. Har du kunskap inom maskinsäkerhet och CE-märkning är detta meriterande tillsammans med erfarenhet från tillverkande enhet inom livsmedelsindustrin.
Då Swedish Match är del av en internationell koncern ska du kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Tjänsten innebär ett stort eget ansvar, vilket förutsätter god initiativ- och planeringsförmåga. Beroende på uppdrag kommer involveringsgrad av andra, samt komplexitet i genomförande, att variera stort. Då du kommer möta människor med många olika kompetenser och bakgrund tror vi att det är viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid din personlighet och vill att du arbetar processdrivet samt är självgående. Du trivs med att få saker gjorda och att driva dina projekt framåt.
Swedish Match erbjuder
På Swedish Match får du chansen att vara en del av ett väletablerat och innovativt företag med högkvalitativa produkter och välkända varumärken. På Swedish Match är vi övertygade om att en mångfaldig personalstyrka är positiv för vår verksamhet. Vårt fortsatta mål är därför att vara en öppen och inkluderande arbetsgivare. I denna miljö har alla medarbetare lika möjligheter att uppnå sin fulla potential oavsett personliga egenskaper. Vi behöver alla hjälpas åt framåt i detta viktiga arbete.Publiceringsdatum2025-08-07Övrig information
I den här rekryteringsprocessen samarbetar Swedish Match med Mpya Sci & Tech. För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Talent Advisor Johanna Engblom på 0733-200 900. Ansökan görs via www.mpyascitech.com
senast 3 september 2025. Som en del i Swedish Matchs rekryteringsarbete genomgår slutkandidater en bakgrundskontroll, detta för att öka kännedomen om framtida medarbetare.
