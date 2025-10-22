Teknisk Planerare inom Instrument
Friday Väst AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Nynäshamn Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Nynäshamn
2025-10-22
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Nynäshamn
, Huddinge
, Södertälje
, Tyresö
, Nykvarn
eller i hela Sverige
Vi söker dig som har erfarenhet av instrumentunderhåll och ett öga för detaljer. I rollen som Instrument Planner blir du en nyckelperson i planeringen av komplexa underhållsprojekt, där din tekniska förståelse och strukturerade arbetssätt gör verklig skillnad.
OM TJÄNSTEN:
Vi söker nu en Instrument Planner till vår kund i Nynäshamn. I den här rollen ansvarar du för planering och förberedelse av arbetsordrar inom instrumentdisciplinen inför kommande underhållsprojekt och turnaround. Du blir en viktig del i att säkerställa att allt material, aktiviteter och resurser är korrekt specificerade och redo för upphandling och genomförande.
Som Instrument Planner får du en central roll i planeringsprocessen och samarbetar nära både interna funktioner och externa entreprenörer. Rollen passar dig som vill arbeta i en teknisk och strukturerad miljö med höga krav på kvalitet, säkerhet och noggrannhet.
ARBETSUPPGIFTER:
Säkerställa att planering och förberedelse inom instrumentdisciplinen följer tidplan och att kompletta arbetsordrar levereras i tid till inköp för upphandling.
Upprätta tekniska beskrivningar och arbetsordrar i företagets underhållssystem för både anbudsprocess och utförande.
Kvalitetssäkra arbetsunderlag för att säkerställa korrekthet och fullständighet innan de skickas vidare till upphandling eller genomförande.
Delta i uppföljning av planeringsstatus och rapportera framsteg löpande.
Bidra till en realistisk tidsplan för genomförande genom att granska entreprenörers offerter och delge underlag till schemaläggare.
Koordinera stöd från andra discipliner såsom ställning, isolering och demontering av kabeldragning.
Identifiera och rapportera förbättringsmöjligheter inom projektets planering och utförande.
VI SÖKER DIG SOM:
Har en ingenjörsexamen inom instrumentteknik eller motsvarande ingenjörsutbildning.
Har erfarenhet av planerings- och förberedelsearbete inom underhåll eller projektverksamhet.
Har erfarenhet av instrumentunderhåll.
Är tekniskt kunnig, strukturerad och har förmåga att driva ditt arbete självständigt.
Har god kommunikationsförmåga och trivs i samarbete med andra.
Är en lagspelare med goda organisatoriska färdigheter och intresse för kvalitet och säkerhet.
Du trivs i en roll där struktur, kvalitet och samarbete står i fokus. Som person är du noggrann, analytisk och har lätt för att se helheten i komplexa arbetsflöden. Du är van att ta ansvar för dina uppgifter och driver planeringsarbetet framåt med engagemang och ordning. Samtidigt har du en kommunikativ och samarbetsinriktad sida som gör att du fungerar väl i kontakt med både kollegor, entreprenörer och andra discipliner. För att lyckas i rollen tror vi också att du har ett naturligt intresse för teknik och en vilja att bidra till ständiga förbättringar i arbetssätt och rutiner.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday. Uppdraget förväntas pågå till slutet av 2026, med chans till förlängning.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Nynäshamn
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9569962