Teknisk kundtjänstmedarbetare
Consort Nordic AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-07-08
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Har du ett tekniskt intresse och tycker om att hjälpa människor? Trivs du med att lösa problem och har lätt för att sätta dig in i olika system? Då kan det här vara rollen för dig!
Vi söker nu en teknisk kundtjänstmedarbetare till vårt team. I rollen kommer du att ge support till kunder hos en av våra uppdragsgivare inom el- och energibranschen. Du blir kundens första kontakt vid frågor och enklare tekniska ärenden och ger support via telefon, mejl och chatt.
Om rollen
Som teknisk kundtjänstmedarbetare hjälper du kunder med frågor kring produkter och tjänster inom el och energi. Du arbetar med enklare teknisk felsökning, guidar kunder till rätt lösning och säkerställer att varje kund får ett professionellt och engagerat bemötande.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära att:
Besvara inkommande frågor via telefon, mejl och chatt.
Hjälpa kunder med enklare teknisk felsökning och vägledning.
Registrera och följa upp ärenden i olika system.
Ge support kring produkter och tjänster inom el- och energibranschen.
Samarbeta med kollegor för att säkerställa en hög servicenivå.
Vi söker dig som
Har ett tekniskt intresse och tycker om problemlösning.
Har god datorvana och känner dig bekväm med att arbeta i flera system.
Är serviceinriktad och trivs med kundkontakt.
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Är nyfiken, ansvarstagande och har lätt för att lära dig nya arbetssätt.
Erfarenhet av kundservice, support eller arbete inom teknik
Vi erbjuder
En varierande roll där du får kombinera kundservice med teknisk problemlösning.
En gedigen introduktion och löpande stöd.
Ett engagerat team med god sammanhållning.
Möjlighet att utvecklas i en spännande supportroll.
Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8041172-2093124". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consort Nordic AB
(org.nr 559329-2005), https://jobb.consortnordic.se
Fabriksgatan 11 (visa karta
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412 50 GOTHENBURG Jobbnummer
9997386