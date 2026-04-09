Teknisk kravsamordnare
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en samhällskritisk verksamhet inom elinfrastruktur där anläggningsinformation behöver moderniseras och bli mer användbar över tid. Fokus ligger på att se över och utveckla krav kopplade till ritnings- och dokumenthantering, geodata och BIM, så att de fungerar lika bra i projekt som i förvaltning.
Du driver ett delprojekt inom ett större verksamhetsinitiativ och får en central roll i att skapa en tydlig, spårbar och framtidssäker kravbild. Här behöver befintliga krav kartläggas, förenklas och uppdateras, samtidigt som nya behov inom bland annat modeller, automatisering och förvaltning fångas upp. Du arbetar nära både interna intressenter och externa parter för att säkerställa att kravställningen blir relevant, tillämpbar och förankrad för olika anläggningstyper och informationsflöden.
Det här är ett uppdrag för dig som vill kombinera kravhantering, informationsstruktur och ledning i en miljö där resultatet får tydlig påverkan på framtidens elinfrastruktur.
ArbetsuppgifterDu analyserar och strukturerar befintliga kravdokument inom ritnings- och dokumenthantering samt geodata, och omarbetar dem för en verksamhet i förändring.
Du identifierar och uppdaterar utdaterade eller otillräckliga krav, bland annat inom format, namngivning och ritningshuvud.
Du samordnar och hanterar krav som står i konflikt med andra tekniska riktlinjer och styrdokument.
Du säkerställer att kravställningen möter behoven i både projekt och förvaltning för relevanta anläggningstyper samt geodata.
Du tilldelar och hanterar unika krav-ID för att skapa spårbarhet och underlätta långsiktig förvaltning.
Du driver dialog med intressenter för att säkerställa att kraven är korrekta, aktuella och användbara.
Du leder och samordnar en arbetsgrupp med specialistkompetens från olika teknikområden.
Du utvecklar och implementerar arbetssätt för systematisering och uppdatering av kravdokumentation.
Du dokumenterar och kommunicerar arbetet och de uppdaterade kraven till relevanta parter.
KravHögskole- eller universitetsutbildning om minst 3 år inom teknik, IT, samhällsbyggnad eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet i rollen som projektledare, delprojektledare, uppdragsledare eller kravhanteringsspecialist inom teknik- eller ingenjörsverksamhet.
Minst 5 års erfarenhet som kravhanteringsspecialist, kravsamordnare eller motsvarande roll inom teknisk anläggningsdokumentation.
Minst 3 års erfarenhet under de senaste 8 åren av systematisk kravhantering och strukturering av krav i kravdatabas, exempelvis IBM DOORS, Polarion, Jira eller liknande verktyg inom teknisk anläggningsinformation.
Minst 3 års erfarenhet under de senaste 8 åren av kravhantering samt framtagning och eller uppdatering av tekniska kravdokument eller tekniska riktlinjer.
Erfarenhet av att arbeta med unika krav ID och spårbarhet mellan krav, kravdokument och tillämpning i projekt och förvaltning.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
MeriterandeMinst 5 års erfarenhet av att leda och samordna arbetsgrupper med specialistkompetens från olika teknikområden, exempelvis station, luftledning, kabel och geodata.
Minst 3 års erfarenhet under de senaste 7 åren av kravhantering kopplad till 3D-modeller och eller BIM-modeller i bygg- eller anläggningsprojekt, alternativt motsvarande erfarenhet kopplad till geodata, geodatabaser eller GIS-baserade informationsflöden.
Minst 5 års erfarenhet av ritnings- och dokumenthantering från anläggningsprojekt inom energibranschen.
Minst 5 års erfarenhet under de senaste 7 åren av kravhantering i anläggningsförvaltning, där kravdokument och informationsstrukturer används aktivt i förvaltningsskedet.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med och tillämpa relevanta branschstandarder för ritnings- och dokumenthantering, exempelvis ISO 19650, BSAB och relevanta SS EN-standarder.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet i roller inom informationshantering, exempelvis datasamordnare, dokumentationsansvarig eller informationsingenjör, inom energi, elöverföring, infrastruktur eller samhällsbyggnad.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år
