Teknisk konsult
Knightec Group AB / Maskiningenjörsjobb / Örebro Visa alla maskiningenjörsjobb i Örebro
2025-12-17
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knightec Group AB i Örebro
, Västerås
, Karlstad
, Linköping
, Borlänge
eller i hela Sverige
Därför är detta jobb för dig Du vill vara en del av regionens främsta teknikkonsulter. Vi bidrar gemensamt med våra kunder till att utveckla framtidens produkter genom att bland annat utveckla produktion, kvalitet och projektverksamhet.
Här sätts du och din utveckling i fokus, du kommer ha en kontinuerlig dialog med din chef om utvecklingsmöjligheter framåt för att forma en plan och resa som passar dig och dina ambitioner. Som konsult på Knightec Group kommer du ha ett starkt stöd av ledare och dina kollegor där ni hjälper varandra att lyckas i uppdrag, projekt och i er utveckling.
Du kommer att arbeta inom vårt affärsområde Hardware & Design där vi kombinerar bred ingenjörskompetens med djup specialistkunskap och ett användarcentrerat förhållningssätt - för att utveckla fysiska produkter och digitala upplevelser hela vägen från koncept till storskalig produktion. Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Vårt team besitter en bred kunskap och dina uppdrag kommer att variera och kan innebära både roller i våra egna leveranser i interna team samt i våra kunders verksamheter. Du kommer arbeta inom något av nedan områden:
mekanisk konstruktion
produktionsutveckling/processutveckling
systems engineering
projektedning/tech lead
validering/kvalificering
QA
Kvalifikationer För att passa i rollen tror vi att du gillar att arbeta i projektform, ofta i komplexa produktionsmiljöer, har en förmåga att arbeta förbättringsorienterat och gillar att ha olika kontaktytor. Som person är du prestigelös, nyfiken och flexibel. För att lyckas i rollen har du även:
Nyfikenhet på/kännedom om konsultrollen
Erfarenhet av arbete inom tillverkande industri, gärna produktionsnära
Relevant ingenjörsexamen eller motsvarande
Du kommunicerar flytande på svenska och engelska
Då vissa av våra uppdrag omfattas av försvarssekretess, kan det krävas godkänd säkerhetsprövning för uppdraget.
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning, placerad på vårt kontor i centrala Örebro, Drottninggatan 23. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-01-18. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elin Berg, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group AB
(org.nr 559384-1058), https://www.knightecgroup.com Arbetsplats
Knightec Group Sweden Kontakt
Paola Banegas paola.banegas@knightec.se Jobbnummer
9649404