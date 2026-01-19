Teknisk konsult - Miljökonsekvensbeskrivning ÖP
Centio Consulting Group AB / Hälsoskyddsjobb / Stockholm Visa alla hälsoskyddsjobb i Stockholm
2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Teknisk konsult - Miljökonsekvensbeskrivning (ÖP) till kommun.
Detta är ett konsultuppdrag. Uppdraget förväntas pågå till 2028-12-31, med möjlighet till förlängning. Omfattningen beräknas vara cirka 350-400 timmar under uppdragets gång.
Stationeringsort: Stockholm Uppdraget kommer att utföras både på plats och på distans. Vissa möten behöver genomföras på plats i Vallentuna.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Konsulten ska ansvara för att ta fram den strategiska miljöbedömningen och en fullständig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för en kommunal översiktsplan. Rollen innebär att arbeta nära kommunens projektgrupp och bidra med expertis inom miljöbedömning för att säkerställa att hållbarhetsaspekter integreras i planeringen. Konsulten deltar i samråd, utställning och antagande, samt ansvarar för dokumentation, analyser och GIS-leveranser enligt uppställda krav.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Läsa in sig på befintligt underlag, inklusive tidigare översiktsplan, MKB och planeringsstrategi.
Ta fram nulägesanalys och tidig konsekvensbedömning av planens utvecklingsinriktning, inklusive identifiering av relevanta miljöeffekter, brister och utvecklingspotential.
Ansvara för och genomföra avgränsningssamråd, inklusive förberedelser, material, mötesledning, protokoll och kommunikation med länsstyrelse och grannkommuner.
Delta i projektgruppsmöten, bidra i dialog och löpande kommunikation med interna och externa aktörer via möten, Teams, mail och projektplattform.
Medverka vid behov på politiska sammanträden.
Bidra till framtagande och revidering av planförslag och MKB inför samråd, utställning och antagande, inklusive nollperspektiv och planalternativ.
Redogöra för och besvara synpunkter efter samråd samt skriva särskild sammanställning efter granskning kopplat till MKB.
Leverera text och figurer i WORD/PDF samt GIS-data i SWEREF 99 18 00 med geopackage, stilsättningsfil, metodbeskrivning och metadatablad.
Utföra vissa arbetsuppgifter på plats, säkerställa att kartor tydliggör textinnehållet, och använda projektverktyget Antura.
Hantera leveranser enligt kommunens granskningstider med flexibilitet för mindre justeringar under arbetets gång.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Examen från universitet/högskola inom samhällsplanering, fysisk planering, natur- eller kulturgeografi, miljövetenskap eller annan utbildning som bedöms motsvara liknande.
Minst sju års yrkeserfarenhet och under de senaste 7 åren ha ansvarat för minst 2 uppdrag avseende att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning i arbetet med en kommunal översiktsplan enligt miljöbalken.
Konsult ska uppvisa sakkunnig kompetens inom följande ämnesområden: ekologi, trafikplanering, kulturmiljövård, landskapsarkitektur, geologi, hydrologi, hälsa och säkerhet, riskhantering, samhällsplanering.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7072341-1795565". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9691348