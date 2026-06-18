Teknisk Innesäljare
Nibe Aktiebolag / Säljarjobb / Markaryd Visa alla säljarjobb i Markaryd
2026-06-18
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Vill du kombinera teknik, kundkontakt och hållbarhet i din vardag – och samtidigt bidra till att stärka kundupplevelsen hos NIBE?
Vi söker dig som vill vara med och hjälpa våra kunder att hitta rätt energilösningar och bli en del av vår fortsatta resa mot en mer hållbar framtid.
Om rollen
Som teknisk innesäljare hos NIBE i Markaryd blir du en viktig del av vårt team där du arbetar med att utveckla och vårda kundrelationer inom flera segment – från konsumenter och installatörer till grossister.
Du arbetar främst via telefon, mejl och digitala kanaler, men ibland även i personliga möten. I rollen blir du en rådgivande partner till våra kunder och hjälper dem att hitta rätt lösningar utifrån deras behov.
Tjänsten är på huvudkontoret i Markaryd.Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Dimensionering: Hjälpa våra kunder att välja rätt NIBE-produkter med stöd av våra verktyg, exempelvis NIBE DIM, samt hålla dig uppdaterad kring nya produkter och tekniker
Rådgivning: Identifiera kundens behov och föreslå energieffektiva och kostnadseffektiva lösningar
Support: Besvara kundfrågor kring produkter, priser, leveranser och liknande
Teamarbete: Arbeta nära försäljningsorganisationen och andra avdelningar för att nå våra gemensamma målProfil
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse och en god förståelse för VVS, energi eller el. Du känner dig trygg i att arbeta med energisystem och dimensionering.
Som person är du serviceinriktad, kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende. Du trivs med att hitta lösningar och har alltid kundens bästa i fokus. Erfarenhet av försäljning eller teknisk rådgivning inom värmepumpar eller närliggande områden är meriterande.
Vi erbjuder
Möjlighet att utvecklas inom dimensionering, rådgivning och försäljning
Utbildningar för att höja din kompetens och bredda dina inom NIBE:s produkter och system
En varierad roll där du får delta i förbättringsarbete, mässor och kundaktiviteter
En dynamisk arbetsmiljö där du ingår i ett team med tydliga mål och stark samarbetskultur.
Om NIBE
Vi finns för att ge världen bättre energilösningar. Ända sedan 1952 har vi arbetat passionerat och målinriktat med att utveckla nya metoder för bättre energieffektivitet. På så sätt spelar vi en viktig roll i den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle. Våra produkter förlitar sig på den finaste svenska ingenjörskonsten. Vi har en stark marknadsposition och gör stora satsningar för framtiden. Vår företagskultur är familjär och entreprenörsdriven. Den bygger på lång tradition och en rik historia där ledorden är enkelhet, ödmjukhet och pålitlighet. Vi ser långsiktigt på din anställning och erbjuder dig en arbetsplats med goda karriärmöjligheter. Tillsammans ser vi till att du får utlopp för din talang, kreativitet och kunskap.
NIBE i siffror
NIBE AB är en modern och framgångsrik industri med en omsättning på drygt 5 miljarder kr/år med drygt 1 250 anställda i Markaryd. NIBE AB tillhör de marknadsledande i Europa med ett produktsortiment som består av marknadens bredaste program av värmepumpar, varmvattenberedare, solpaneler, ventilationsprodukter, mm. NIBE AB ingår i det börsnoterade NIBE Industrier som har en omsättning på cirka 40 miljarder kr och mer än 21 000 anställda i över 30 länder.
Välkommen att söka tjänsten
Låter det som något för dig? Ansök via vår hemsida http://www.nibe.se
under "Lediga tjänster". Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 31/7, men urval och intervjuer sker kontinuerligt så vänta inte med att skicka in. Under semestern vecka 28-31
Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta gärna någon av våra kontaktpersoner nedan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nibe Aktiebolag
(org.nr 556056-4485)
285 32 MARKARYD Arbetsplats
Nibe AB Kontakt
Chef Kundnöjdhet och Innesälj
Ulrika Urberg ulrika.urberg@nibe.se +46433273000 Jobbnummer
9971244