Teknisk handläggare VA
2025-11-05
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Vill du arbeta som Teknisk handläggare med fokus på VA-juridik, anslutningsfrågor och försäkringsärenden, och därmed vara en del av utvecklingen av Luleås framtida VA-försörjning med möjlighet att verka för ett växande och hållbart Luleå.
Lumire, Luleå Miljöresurs AB, är ett kommunalt bolag för vatten och avlopp, avfallshantering, återvinning och återbruk. Lumire ägs av Luleå kommun och vi är 220 medarbetare som säkerställer att alla Luleåbor har ett friskt och välsmakande dricksvatten i kranen och att avfall och avlopp tas om hand på ett cirkulärt sätt.
Genom att samordna vatten- och avfallsfrågorna i samma bolag är vi en stark aktör inom hållbar miljöteknik och samhällsbyggnad.
Lumire befinner sig i en spännande utvecklingsfas och är en självklar aktör i arbetet med den gröna omställningen och ett hållbart Luleå.
Om rollen
Som teknisk handläggare tillhör du VA-avdelningen och arbetar i ett team som hanterar:
• Anslutningsärenden
• VA-juridiska frågeställningar
• Granskning av bygglovsärenden
• Försäkringsfrågor
I rollen är du VA-avdelningens representant i försäkringsfrågor - från utredning av skador till eventuell ersättning.
Du kommer att medverka i kommunens planarbete och pågående VA-projekt där du samverkar med projektörer, ingenjörer, projektledare och arbetsledare, för att bidra till utbyggnad och nyanslutning av dricks-, spill- och dagvattennätet.Publiceringsdatum2025-11-05Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom VA-teknik, samhällsbyggnad, bygg och anläggning eller motsvarande erfarenhet
• Kunskap inom VA-teknik, kunskap inom VA-lagstiftning och VA-taxa är meriterande
• Erfarenhet av försäkringsfrågor är meriterande
• Eftersom du kommer att kommunicera både muntligt och skriftligt med kund, formulera avtal, remissvar och dylikt är det ett krav att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
• B-körkort
Du är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett spännande, utmanande, intressant och roligt arbete där du kommer att vara delaktig i utvecklingen av ett hållbart Luleå.
Vi värnar om ett långsiktigt hållbart arbetsliv och strävar efter att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbetsliv och fritid. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje.
Vill du bli en miljöresurs?
Då kommer du att trivas på Lumire. Som anställd hos oss arbetar du med några av samhällets mest betydelsefulla funktioner: rent dricksvatten, och en hållbar avfalls- och avloppshantering. Det vi gör har betydelse idag och i framtiden.
Anställningsform, arbetstid: Tillsvidare (provanställning kan tillämpas), heltid.
Lönevillkor: Enligt överenskommelse
Eftersom vi bedriver och du kommer att arbeta i en säkerhetsklassad verksamhet, krävs det att du innan anställning genomgår godkänd säkerhetsprövning.
Om du har frågor om rollen är du välkommen att kontakta Utvecklingschef Ann-Sofie Wikström, ann-sofie.wikstrom@lumire.se
, telefon 0920-45 39 85.
Facklig kontaktperson för Vision är Sussi Nordin, sussi.nordin@lumire.se
. Så ansöker du
