Teknisk förvaltare till Fastighetsenheten

Som teknisk förvaltare har du en roll som ger dig stor variation i vardagen med många kontaktytor och intressanta uppgifter. Med fokus på hög servicenivå arbetar vi tillsammans för att utveckla förvaltningen av stadens fastigheter.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
I den här rollen kommer du arbeta med teknisk fastighetsförvaltning på avdelningen Pedagogiska lokaler. Avdelningen förvaltar stadens förskolor, skolor och gymnasieskolor.
Du arbetar på uppdrag av våra fastighetsförvaltare som behöver specialiststöd i de tekniska frågorna som uppstår kring fastigheterna. Det kan till exempel handla om styr- och reglerteknik, VVS och ventilation. Du är experten i alla tekniska frågor rörande drift, optimering och underhåll och du är ofta ute på objekten med driftentreprenören och stöttar i vad som ska genomföras. Du följer upp och kvalitetssäkrar arbeten, är delaktig i verksamhetsplanering, ombyggnationer och hyresgästanpassningar. I rollen har du ett myndighetsansvar och ser noggrant till att lagar och rutiner inom ditt uppdrag efterlevs.
Som teknisk förvaltare har du många kontakt- och samarbetsytor, både med kollegor i staden i olika funktioner, men också externa fastighetsägare, driftentreprenörer och hyresgäster. För dig är den interaktionen motiverande och du är bra på att kommunicera och att lyssna.
Din kompetens
Vi söker dig som har en för uppdraget relevant utbildning, alternativt har du flerårig arbetslivserfarenhet som bedöms relevant. Genom detta har du kunskap om fastighetsdrift, fastighetstekniska installationer och driftoptimeringssystem. Vi ser också att du har allmän byggteknisk kunskap för en helhetssyn på arbetet. Vi ser det som meriterande om du har jobbat som drifttekniker eller teknisk förvaltare tidigare. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är krav för tjänsten, likaså att du har B-körkort.
För dig är det självklart att tänka utifrån helheten och arbeta för att förbättra driften av våra fastigheter i stort och på lång sikt. Eftersom vardagen innehåller många kontaktytor och uppdrag så har du stor nytta av din förmåga att prioritera och arbeta strukturerat. Ditt bemötande är tillgängligt, tydligt och serviceinriktat.
Vill du vara en viktig del i vårt team?
Din ansökan är varmt välkommen!
Vi erbjuder
Teknik- och fastighetsförvaltningen har det samlade ägaransvaret för stadens fastigheter. Inom Fastighetsenheten finns specialister inom bland annat förvaltning, projektledning, teknik, brand och säkerhet. Vår arbetsgrupp präglas av en stark vi-känsla med stort förtroende för varandras kompetens och fokus på att leverera god service till våra kunder.
Läs gärna mer om Teknik- och fastighetsförvaltningen på http://www.vasteras.se/teknikochfastighetsforvaltningen
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Observera att på grund av semesterperioder under denna annonseringsperiod kan svar på frågor kopplade till tjänsten dröja. Vi strävar dock efter att besvara inkomna frågor så snabbt som möjligt. Har du frågor om stadens rekryteringsprocess går det bra att kontakta våra kollegor på Rekrytering- och Arbetsgivarvarumärkesenheten via växeln: 021-39 00 00.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.

I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
