Med invånarna i fokus erbjuder vi god och näringsrik mat, välvårdade och ändamålsenliga lokaler samt en trygg och tilltalande trafik- och utemiljö i både Skara och Götene kommuner. Inom alla våra områden arbetar vi med hållbarhet för att förvalta resurserna väl.
Avdelningen för Fastighetsservice ansvarar för både Skara och Götene kommuns fastighetsinnehav, lokalvård samt förvaltning och projektering av byggnadsbeståndet vilket omfattar bland annat skolor, förskolor, idrottsanläggningar samt kommunala förvaltningsbyggnader på totalt ca 210 000 kvm lokalyta.
Arbetet innebär
I rollen som Teknisk förvaltare ansvarar du för att fastställa framtida underhållsbehov och upprätta åtgärdsplaner.
Du arbeta nära drifttekniker, fastighetsskötare, förvaltningskoordinatorer och enhetschef för att omsätta behov i konkret planering och utförande. Rollen är operativ och kräver teknisk expertis och erfarenhet av teknisk drifts- och underhållsplanering.
- Ansvara för planering och uppföljning av planerat underhåll i fastigheter och anläggningar
- Samordna och koordinera med drifttekniker och entreprenörer vid genomförande av underhållsåtgärder
- Ta fram eller revidera underhållsplaner (till exempel åtgärdsplaner, livscykelanalyser, underhållsscheman)
- Utföra tekniska bedömningar, utredningar och besiktningar inför underhållsprojekt
Vem är du?
Som Teknisk förvaltare är du en nyckelperson i vårt team, och vi söker en individ som har en passion för teknik och god förmåga att navigera i komplexa projekt. Du är inte bara analytisk, utan också en kommunikatör som trivs med att samarbeta med andra. Du har en förmåga att bygga relationer och skapa förtroende. Ditt engagemang och din positiva inställning gör att du alltid strävar efter att förbättra och optimera.
- Du har ett lösningsorienterat tänkande och kan hantera utmaningar på ett kreativt sätt.
- Du är lyhörd och har en stark serviceanda.
- Du uppskattar att arbeta i team och bidrar gärna med dina idéer och insikter.
- Du är flexibel och anpassar dig lätt till förändringar.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är en driven och engagerad teknisk förvaltare! För att passa in i rollen ser vi att du har:
- Relevant eftergymnasial utbildning inom teknik, fastighetsförvaltning eller motsvarande kunskap förvärvad genom utbildning och arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
- Minst 2-3 års erfarenhet av teknisk förvaltning, gärna inom kommersiella fastigheter.
- God förståelse för byggnadsteknik, installationssystem och underhållsprocesser.
- Starka kommunikations- och relationsbyggande färdigheter för att effektivt kunna samverka med interna team och externa partners.
- Erfarenhet av att arbeta med fastighetssystem och databasverktyg.
- Körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi värdesätter en arbetsmiljö där alla kan växa och utvecklas och vi tror att din unika personlighet kommer att bidra till att skapa en positiv kultur. Om du känner igen dig i beskrivningen ovan och söker en utmaning där du kan göra skillnad, ser vi fram emot att höra från dig!
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/
