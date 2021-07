Teknisk förvaltare - Fasticon Kompetens AB - Administratörsjobb i Göteborg

Fasticon Kompetens AB / Administratörsjobb / Göteborg2021-07-07Erik Tiberg Fastigheter söker en teknisk förvaltareÄr du en nyfiken och hungrig person med intresse för fastigheter och teknik? Vill du följa med på en utvecklingsresa med Erik Tiberg Fastigheter där du både får bidra med och utveckla dina tekniska kunskaper? På Erik Tiberg Fastigheter kommer du att erbjudas en bred roll som teknisk förvaltare på ett stabilt fastighetsbolag. Erik Tiberg Fastigheter är i ständig utveckling och målet är att hitta dig som vill utvecklas tillsammans med bolaget och som med idéer och förslag tar bolaget och dess fastigheter till nästa nivå.2021-07-07Ditt ansvar som teknisk förvaltare ligger i att hyresgästerna är nöjda och att respektive fastighet utvecklas på ett så ekonomiskt fördelaktigt och lönsamt sätt som möjligt. Du kommer att vara den personen i bolaget som sitter på den tekniska kompetensen och som genom din kunskap säkerställer en fungerande drift. Totalt ansvarar du för fem kommersiella fastigheter bestående av mestadels kontor och butiker med möbelvaruhuset Mio som den största hyresgästen.Erik Tiberg Fastigheter står inför flera spännande projekt där du kommer att få vara delaktig och bidra med kunskap och idéer. Det största pågående projektet är om- och tillbyggnad av fastigheten i Västra Frölunda. Nu bygger de ca 7 000 m2 nya handels- och kontorsytor samt ombyggnation och utveckling av befintlig byggnad på ca 14 500 m2.Som teknisk förvaltare på Erik Tiberg Fastigheter är du placerad i nybyggda och fräscha lokaler i Västra Frölunda. Du rapporterar till fastighetschefen som du har ett nära samarbete med och som tillsammans med dig utgör fastighetsavdelningen.Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:Säkerställa, optimera och utveckla all teknisk skötsel av fastighetsbeståndet.Löpande kontakt med hyresgäster gällande ärendehantering, nyckelhantering och passersystem och till viss del avtal och förhandling.Tillsyn av fastigheterna för att säkerställa underhållet.Upphandling, samordning och uppföljning av underentreprenörer.Ansvara för att alla myndighetskrav är uppfyllda.Administrativa delar i form av hyresgästfrågor, fakturahantering och administration i förvaltningssystem m.m.Arbetsledning av driftspersonal.För att komma in i rollen som teknisk förvaltare på ett bra sätt tror vi att du har en utbildning inom fastighetsförvaltning/fastighetsteknik eller motsvarande arbetserfarenhet. Du har en stor förståelse och intresse för fastighetsteknik och en övergripande förståelse för värme, kyla, ventilation och el, tillräcklig för att kunna vara en bra beställare och göra vissa felsökningar självständigt. Du är en van IT-användare och har lätt för att sätta dig in i nya system. Om du har en bakgrund inom fastighetsdrift eller bygg är det meriterande.Vem är du?För att trivas hos Erik Tiberg Fastigheter vill vi att du är trygg i dig själv och med vad du kan. Du är en person som kommer med egna idéer, är positiv och förstår vikten av goda relationer med såväl kollegor, hyresgäster som entreprenörer. Eftersom du är experten på området är det viktigt att du på ett pedagogiskt sätt kan förklara för kollegor och hyresgäster. Vidare är du prestigelös och trivs i en roll där din problemlösningsförmåga ställs inför både små och stora utmaningar.Välkommen med din ansökan!Om du tycker att tjänsten som teknisk förvaltare passar väl in på dina kvalifikationer och på hur du vill arbeta, skicka din ansökan senast 15e augusti.I denna rekrytering samarbetar Erik Tiberg Fastigheter med Fasticon. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar Fasticon inte emot ansökningar via e-post.Under juli och början på augusti har vi semester och därmed sker inget urvalsarbete. Urval kommer att ske under vecka 33 och då är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Moa Norman på moa.norman@fasticon.se eller 070-822 14 17.Som en del av vår urvalsprocess kommer du inom kort efter att du sökt tjänsten att bli ombedd att göra ett personlighetstest och ett logiktest. Detta för att göra vårt urvalsarbete mer objektivt.Om FasticonFasticon är specialister på kompetensförsörjning inom samhällsbyggnadssektorn. Vi hjälper våra kunder att förstärka sina organisationer genom att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens. Det gör vi genom att utbilda, rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till värdeskapande samhällsbyggnad. Kunderna finns över hela Sverige och vi utgår från kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.fasticon.se. Sista dag att ansöka är 2021-08-15Fasticon Kompetens AB5851219