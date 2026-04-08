Teknisk förvaltare - El
Om verksamheten
Sjukhusfastigheter NU ansvarar för att utveckla och förvalta sjukhusfastigheterna vid Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), Uddevalla sjukhus, Dalslands sjukhus samt Brinkåsen rättspsykiatri. Vårt uppdrag är att skapa trygga, hållbara och funktionella vårdmiljöer där teknik, drift och långsiktig planering går hand i hand. Enheten består av projektledare, fastighetsförvaltare och tekniska förvaltare som säkerställer att våra anläggningar håller hög driftsäkerhet. Hos oss blir du en del av en engagerad organisation där samhällsnytta, ansvar och utveckling står i fokus.
Om arbetet
Som teknisk förvaltare inom el och tele har du en central roll i att säkerställa att sjukhusens tekniska anläggningar är robusta, säkra och långsiktigt hållbara. Du ansvarar för:
Förvaltning av el-, tele- och transportanläggningar såsom UPS-system, reservkraft, ställverk, belysningsanläggningar, rörpost, hissar och lyftbord.
Långsiktig planering kopplat till anläggningar, inklusive framtagning, uppföljning och utveckling av underhålls- och reinvesteringsplaner.
Upprättande och förvaltning av systemdokumentation samt tekniska underlag.
Operativ samverkan med driftorganisationen och andra tekniska förvaltare.
Uppdraget omfattar samtliga sjukhustomter inom Sjukhusfastigheter NU, och resor inom Västra Götalandsregionen förekommer.
Om dig
Vi söker dig som har:
Högskoleingenjörsexamen eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig.
Några års erfarenhet av arbete med fastighetstekniska elanläggningar.
Auktorisation för elinstallationer (AL).
B-körkort.
God kommunikationsförmåga, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av budgetering och ekonomisk uppföljning av underhållsåtgärder samt har erfarenhet av att självständigt driva mindre projekt.
För att trivas i rollen ser vi att du är strukturerad, analytisk och har lätt för att skapa goda relationer. Du är trygg i att fatta beslut, arbetar självständigt när det behövs och trivs lika bra i dialog med kollegor som i tekniska utredningar. Din förmåga att se helheten och samtidigt förstå detaljerna är en viktig framgångsfaktor hos oss.
Rekryteringsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Välkommen med din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Publiceringsdatum 2026-04-08
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Regionens Hus (visa karta
)
462 80 VÄNERSBORG
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vänersborg Kontakt
Jasmina Jahic, Vision jasmina.jahic@vgregion.se 070-0805946
9842930