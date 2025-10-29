Teknisk Fastighetsförvaltare
2025-10-29
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
Fastighetsmästaren förvaltar bostadsrätter, hyresrätter och affärslokaler åt externa fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och övriga kunder inom privat och offentlig förvaltning. Fastighetsmästaren äger, utvecklar och förvaltar ett stort antal egna fastigheter med lägenheter, kontor och affärslokaler i Norrbotten. Vi finns på orterna Gällivare, Kiruna, Haparanda och Piteå. Hos oss hittar du välskötta bostäder och lokaler med attraktiva lägen.
Till Kiruna söker vi nu en: Fastighetsförvaltare
Är du en Fastighetsförvaltare som är intresserad av nya utmaningar? Då kan det här vara något för dig!
Som fastighetsförvaltare kommer du att ingå i och leda en grupp om 2-6 personer inom avdelning teknisk förvaltning. Tillsammans arbetar ni med drift och underhåll av fastigheter, installationer och anläggningar samt levererar övriga servicetjänster till verksamheten som omfattar både interna och externa kunder i Kiruna med omnejd. På avdelningen kommer du ha kolleger med kompetens inom Bygg, Måleri, VVS, Ventilation, Fastighetsskötsel, Lokalvård,Fastighetsteknik, El samt Säkerhetsinstallationer och Fastighetsautomation.
Din roll:
Som Fastighetsförvaltare är du en nyckelperson som har ansvar att gruppen genomför drift, skötsel och underhåll av fastighetsbolagens fastigheter, vägar, planer, vattenanläggningar mm. Du bereder, fördelar samt medverkar till att arbetsuppgifterna genomförs inom gruppen. Att arbeta som fastighetsförvaltare hos oss passar dig som trivs i en ledande position i ett omväxlande, rörligt och självständigt arbete med mycket kontakt med människor. Din servicekänsla och ditt utåtriktade sätt tillsammans med en teoretisk och praktisk läggning utgör en bra grund för att du ska lyckas i rollen.
Kompetensprofil
Lämplig bakgrund är tidigare tekniker eller fastighetsförvaltare från drift och underhåll och då gärna inom fastigheter. Har du utbildning inom fastighet/drift eller liknande är det meriterande. Som person är du ordningsam, flexibel, serviceinriktad har hög administrativ förmåga och att du har en positiv inställning. Du trivs att arbeta både självständigt och i grupp. B-körkort ett krav. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet från arbetsledning samt vana vid förhandlingar med kunder, samarbetspartners och övriga intresseorganisationer.Publiceringsdatum2025-10-29Dina personliga egenskaper
Du är en ansvarstagande och serviceinriktad person som gillar att arbeta efter målet nöjd kund, i syfte att upprätthålla goda och långsiktiga kund-och affärsrelationer. Du har en god social förmåga och har en naturlig fallenhet för att leverera servicetjänster. Vidare är du en god ambassadör för Fastighetsmästaren och delar våra värderingar Ärlighet, Entreprenörskap, Ansvar och Kvalitet.
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse.
Varaktighet tillsvidare anställningen föregås av en 6 mån provanställning
Ersättning lön
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
Ansökan kan skickas till e-postadress: ulf.s@fastighetsmastaren.comKontaktuppgifter för detta jobb
Ulf Svennemyr
E-postadress: ulf.s@fastighetsmastaren.com
070-363 55 45
Företag
Fastighetsmästaren Supply AB
Besöksadress: Lastvägen 52, 981 31 Kiruna
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
