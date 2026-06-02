Teknisk expert
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som Teknisk expert erbjuds du ett av Sveriges viktigaste jobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Som Teknisk expert inom luftledningsteknik får du en nyckelroll i att driva och utveckla avancerade tekniska frågor inom området. Du arbetar i en miljö där uppgifterna är komplexa och ofta saknar färdiga lösningar, vilket ställer höga krav på analysförmåga, kreativitet och strategiskt tänkande.
Du bidrar med både bred och djup kompetens genom att analysera komplexa frågeställningar och tydligt beskriva samband mellan olika tekniska områden.
I rollen arbetar du strategiskt med tekniskt utrednings- och utvecklingsarbete. Du initierar, planerar, genomför och följer upp kvalificerade utredningar och projekt, samt ansvarar för att utveckla arbetsmetoder och arbetssätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
Driva och utveckla tekniska riktlinjer och styrande dokument för luftledningar och dess komponenter.
Fungera som tekniskt expertstöd i förvaltningsfrågor.
Ge specialiststöd inom luftledningsteknik till teknikspecialister, projekt och underhållsorganisation.
Arbeta med teknikutveckling och omvärldsbevakning inom området.
Hantera och utveckla frågor kopplade till anläggningarnas livscykel.
Analysera, utvärdera och avrapportera utredningsresultat samt ta fram beslutsunderlag.
Du driver och deltar även aktivt i forsknings- och innovationsarbete (FoI).
Hos Svenska kraftnät finns stora möjligheter till utveckling. Du har frihet under ansvar att själv utforma både ditt arbete och din kompetensutveckling, samt möjlighet att delta i tekniska kommittéer och samarbeta med internationella aktörer. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt.
Vi söker dig som är drivande i din egen utveckling och som i hög grad bidrar till att stärka enhetens kompetens. Du delar med dig av din kunskap genom att utbilda, introducera nya medarbetare och stötta i tekniska frågor i projekt och förvaltning. Du bidrar även till arbetet med strategisk kompetensförsörjning.
Du blir en del av ett sammanhang där din kompetens gör skillnad och där du arbetar nära både interna kollegor och externa aktörer.
Enheten Komponenter och förvaltningsteknik består av cirka åtta medarbetare med hög kompetens och lång erfarenhet inom luftledningsteknik och dess komponenter, inklusive specialistkompetens inom OPGW. Enheten stöttar Svenska kraftnät med kvalificerad specialistkompetens och ger stöd till både projekt- och förvaltningsverksamheten.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och trygg i din kompetens. Du har en stark förmåga att sätta dig in i komplexa frågeställningar, väga olika alternativ och formulera välgrundade rekommendationer.
Du är en naturlig rådgivare i strategiskt viktiga frågor, där din expertis är en självklar del i beslutsfattandet. Du bidrar aktivt i formella beslutsprocesser och stöttar ledning och verksamhet i prioriteringar och vägval.
Du är samarbetsorienterad och skapar förtroende i dina relationer. Samtidigt arbetar du självständigt, driver ditt arbete framåt och har ett strukturerat arbetssätt som ger kvalitet och tydlighet även i komplexa sammanhang.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har Civilingenjörsexamen inom elektroteknik, elkraft, maskinteknik eller teknisk Fysik. Alternativt kunskaper i paritet med det införskaffade på annat sätt.
Vidare har du:
Minst 20 års relevant arbetslivserfarenhet inom området HVAC och/eller HVDC från 220 kV och uppåt.
Hög kompetens av normer, standarder och teknisk kravställning gällande luftledningar från 220 kV och uppåt.
Minst 10 års relevant arbetslivserfarenheter av förvaltning av luftledningar.
Ett affärsmässigt förhållningssätt och förståelse för teknikfrågorna ur ett systemperspektiv.
Förmåga att fungera som kvalificerat expertstöd inom sitt teknikområde och besvara tekniska frågeställningar av hög komplexitet.
Det är meriterande om du har:
Arbetat med Svenska kraftnäts anläggningar.
Suttit som representant i tekniska kommittéer.
Samarbetat med TSO nätverk.
Kunskaper inom OPGW och frågor relaterade till installation av dessa.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %, om arbetet tillåter.
Resor förekommer både i Sverige och utomlands.
Tjänsten är en tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag är 16 juni 2026.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret.
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Dan Windmar, rekryterande chef, 010-350 9296
Ethel Marx, ansvarig rekryterare, 010-489 2055
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
