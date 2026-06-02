Accountable Manager/Verksamhetsansvarig - Göteborg Stallbacka Airport
Göteborg Stallbacka Airport
Göteborg Stallbacka Airport är en regional flygplats med centralt läge i Västsverige – en viktig samhällsfunktion som skapar tillgänglighet, tillväxt och utveckling. Flygplatsen ägs gemensamt av Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil och trafikeras årligen av över hundra flygplanstyper. Flygplatsen är i en spännande utvecklingsfas – med växande verksamhet, nya krav från omvärlden och ett starkt fokus på miljö och teknik.
Vår linjetrafik till Stockholm, Visby och Sälen drivs av Västflyg, och som beredskapsflygplats är vi redo dygnet runt för samhällsviktiga transporter.
Vi investerar kontinuerligt i infrastruktur och grön teknik för att möta framtidens krav på effektivitet och miljövänlighet. Med högsta godkända inblandning av förnybart flygbränsle och projektdeltagare i Grön Flygplats driver vi utvecklingen mot ett fossilfritt svenskt flyg – med sikte på 2030 och 2045.
Nu söker vi ACCOUNTABLE MANAGER/ Verksamhetsansvarig till Göteborg Stallbacka Airport i Trollhättan
Vill du vara med och leda en regional flygplats med tillväxtpotential i centralt läge i Västsverige? Vi söker nu en Accountable Manager som vill leda utvecklingen av den certifierade flygplatsverksamheten, utifrån ett tydligt och övergripande ansvar för säkerhet, effektivitet, kvalitet och regeluppfyllnad. Du leder verksamheten och säkerhetsarbetet och ser till att flygsäkerheten alltid står i centrum – i balans mellan uppdrag, resurser och långsiktig utveckling. Du har budget-, personal- och arbetsmiljöansvar och leder ett engagerat team på cirka 15–20 medarbetare.
Flygplatsen befinner sig i en pågående organisationsförändring för att skapa en ännu bättre och mer ändamålsenlig verksamhet utifrån dagens krav och regelverk. I den utvecklingen blir du en nyckelperson med ansvar för att säkerställa att flygplatsens verksamhet har rätt struktur, resurser och kompetens för att uppfylla Transportstyrelsens och EASA:s krav. Som Accountable Manager ingår du i ledningsgruppen och rapporterar till VD samt till berörda myndigheter i frågor som rör regeluppfyllnad, säkerhetsledning och certifiering.
En viktig del av uppdraget är att driva flygplatsens infrastrukturutveckling och hållbarhetsomställning. Du projektleder initiativ som uppgradering av ljusanläggning, infrastruktur för elektrifiering för flygplan och drönare, och klimatanpassning av driftmiljön. Arbetet sker i nära samverkan med VD och ledningsgrupp samt partners inom Grön Flygplats – med målet att bidra till ett fossilfritt svenskt flyg.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda och utveckla flygplatsens verksamhet utifrån uppdrag från VD och styrelse inkl. företräda flygplatsen mot myndigheter, flygbolag, leverantörer samt andra aktörer
Säkerställa att verksamheten uppfyller Transportstyrelsens och EASA:s krav för drift, säkerhet och luftfartsskydd, vilket innefattar bland annat att säkerställa resurser, organisation och kompetens att uppfylla kraven kopplade mot flygplatsens certifikat
Leda och fördela arbetet genom enhetschefer och funktionsansvariga
Projektleda strategiska initiativ inom teknik, miljö och infrastruktur
Bidra till att Göteborg Stallbacka Airport fortsätter vara en konkurrenskraftig och framtidsorienterad aktör inom svensk luftfart

Publiceringsdatum: 2026-06-02

Kvalifikationer
Du har akademisk utbildning gärna inom naturvetenskap eller teknik – eller annan relevant eftergymnasial utbildning kombinerad med erfarenhet av liknande uppdrag. Du har tidigare haft ansvar för personal, budget och arbetsmiljö och trivs i en roll där struktur, säkerhet och utveckling går hand i hand.
Det är meriterande om du:
har erfarenhet av rollen och/eller förståelse för flygbranschen och liknande verksamheter med tydliga regelkrav
har gedigen kunskap om miljö- och teknikfrågor
trivs nära den dagliga driften och är beredd att hjälpa till där det behövs
tidigare erfarenhet av att leda cheferDina personliga egenskaper
Som ledare är du ansvarsfull, positiv och coachande. Du skapar engagemang och tillit genom att ge medarbetare förtroende och befogenheter att nå gemensamma mål. Ditt ledarskap präglas av prestigelöshet, lojalitet och en lärande attityd. Du är närvarande, stöttande och ser värdet i att växa tillsammans med ditt team.
Du har lätt för att sätta dig in i nya situationer och arbetar strategiskt, lösningsorienterat och med god förmåga att prioritera. Du är en doer som får saker att hända, samtidigt som du har överblick och kan hantera flera processer parallellt. Din administrativa förmåga är god, och du planerar och organiserar verksamheten utifrån lagstiftning, ansvar och långsiktiga mål.
I rollen som Accountable Manager samverkar du med många olika aktörer. Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och omdömesgill, med förmåga att uttrycka dig tydligt på både svenska och engelska.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker en ledare vars syn på uppdraget harmonierar med vår, ett ledarskap som är tryggt, prestigelöst och lojalt mot både verksamheten och människorna i den.
Villkor för anställning
Göteborg Stallbacka Airport är ett skyddsobjekt och tjänsten innebär kontakt med säkerhetskänslig information, vilket innebär att säkerhetsprövning genomförs innan anställning. Du behöver kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret samt intyg som styrker sysselsättning de senaste fem åren.
Tjänsten som Accountable Manager övergår i tillsvidareanställning när du har godkänts och uppfyller Transportstyrelsens anvisningar och krav på en Accountable Manager, samt att du är väl införstådd med ledningssystem och kvalitetssystem relaterade till flygverksamhet. För rollen krävs B‐körkort. Vi ser fram emot din ansökan redan nu och senast 23 Juni 2026!
Kontakt och intresseanmälanI den här rekryteringen samarbetar Göteborg Stallbacka Airport med Solum Search. För mer information om rekryteringen och konfidentiell intresseanmälan är du välkommen att kontakta chefsrekryterare Ylva Dahl, Solum Search, mobil: 0730–263834 alt ylva.dahl@solumsearch.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Solum Search AB
461 93 TROLLHÄTTAN
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ylva Dahl 073-0263834
