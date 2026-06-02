Laboratory Manager till KB Components
KB Components söker Laboratory Manager med expertis inom polymera material
Hos KB Components i Örkelljunga får du en central specialistroll där du påverkar materialval, produktutveckling och kvalitet genom hela produktlivscykeln – från tidiga kundprojekt till löpande produktion och analys av reklamationsärenden. KB Components är en internationell koncern inom polymera komponentlösningar med stark tillväxt, hög innovationsnivå och ett nära samarbete mellan funktioner och verksamheter världen över.
I rollen ingår du i Sourcing teamet och samarbetar nära R&D, Produktionsteknik, kvalité, säljorganisation och övriga koncernbolag internationellt.
KB Components erbjuder
Ett engagerat team där din kompetens gör verklig skillnad
Global koncern med internationella projekt och karriärmöjligheter
5 000 kr i friskvårdsbidrag
Gratis frukost varje arbetsdag och subventionerade luncher
Förmånsrabatter och flera personalförmåner
Som Laboratory Manager har du en central roll i att säkerställa och utveckla företagets materialkompetens genom provning, verifiering och analys. Du arbetar nära R&D, Produktionsteknik, Kvalitet och Inköp, där du bidrar med expertis kring materialval redan i tidiga kunddialoger och under pågående kundprojekt.
Rollen innefattar planering och genomförande av tester och analyser för såväl utvecklingsprojekt som löpande produktion samt utredningar vid reklamationsärenden. Du ansvarar även för laboratoriets testutrustning och metoder samt fungerar som tekniskt stöd inom materialfrågor för verksamheten, både nationellt och internationellt.Dina arbetsuppgifter
Välja och föreslå lämpliga material vid förfrågan
Identifiera kostnadseffektiva plastmaterial vid benchmark
Utbilda och bygga upp kompetens med fokus på material, både internt och externt
Ge tekniskt stöd och samverka medövriga funktioner inom organisationen
Assistera och ge råd vid materialtekniska frågeställningar och problem
Delta i forsknings- och utvecklingsprojekt
Kontakt med universitet, högskolor, forsknings- och provningsinstitut samt externa laboratorier
Vidareutveckla företagets laboratorium ytterligare med avseende på avancerad provutrustning
Du kommer att ingå i inköpsteamet som består av sex kollegor i Örkelljunga. I tjänsten rapporterar du till Global Sourcing Director. Tjänsten innebär några få resor per år, både inrikes och utrikesProfil
För tjänsten krävs att du har god kännedom om organisk kemi och polymera material samt att du har en utpräglad analytisk förmåga. Med dina djupgående kunskaper och förståelse av polymera material ska du kunna tolka materialdatablad samt standarder och kundspecifika bestämmelser. Utöver det besitter du även djupgående kunskap om provningsmetoder.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska och arbetar vant i Office 365-miljö.
Som person är du självgående, lösningsorienterad och tar gärna egna initiativ. Du arbetar bra både självständigt och i grupp. Du drivs av att lära nytt och att hela tiden växa dels i din kompetens, dels i din yrkesroll.
Om KB Components
KB Components är ett globalt växande företag med en omsättning på ca 3 200 MSEK där vår vision är att vara världsledande avseende tekniskt avancerade polymera produkter. Företagets tre övergripande målsättningar är tillväxt, lönsamhet och trivsel, inom vilka vi aktivt arbetar för att bli ett av världens bästa plastföretag! Vårt huvudsakliga kundsegment finner du inom fordonsindustri, möbelindustri och belysningsteknik. Utveckling, produktion och försäljning sker i någon av våra anläggningar i Örkelljunga, Gislaved, Tallinn i Estland, Nurmajärvi i Finland, Kaunas i Litauen, Zilina i Slovakien, Zweibrücken och Wannweil i Tyskland, Warszawa i Polen, Puebla eller Irapuato i Mexiko, Dallas i USA, Windsor i Kanada, New Delhi i Indien och Wuxi i Kina. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-29
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Employant AB
https://jobb.employant.se
Industrigatan 4
)
286 36 ÖRKELLJUNGA
