Biträdande sektionschef till sektionen för neurokirurgi
2026-06-02
Verksamhetsområde neuro
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Inom verksamhetsområdet Neuro bedriver vi högspecialiserad vård för patienter med sjukdomar och skador i nervsystemet. Vår verksamhet omfattar utredning och diagnostik samt medicinsk och kirurgisk behandling av både akuta tillstånd och kroniska sjukdomar.
Vi erbjuder vård till patienter från sju regioner i Mellansverige och bedriver inom vissa områden nationell högspecialiserad vård för patienter från hela landet. Det komplexa uppdraget skapar goda förutsättningar för både verksamhetens och medarbetarnas kontinuerliga utveckling.
Arbetet utgår alltid från patientens behov och präglas av ett systematiskt och kvalitetsmedvetet arbetssätt. Vår vision är att vara nationellt och internationellt ledande inom vård, forskning och undervisning inom neuroområdet.
Sektionen för neurokirurgi
Inom sektionen för neurokirurgi arbetar idag ett trettiotal läkare med vård av neurokirurgiska patienter i nära samarbete med övriga professioner. Verksamheten bedrivs vid vårdavdelning, neurointermediärvårdsavdelning, neurointensivvårdsavdelning, operationsavdelning samt dagvårdsavdelning.
Arbetet är omväxlande och omfattar både planerad och akut verksamhet dygnet runt. Vården bedrivs ofta multidisciplinärt i nära samarbete med andra specialiteter för att möta komplexa neurokirurgiska tillstånd på bästa sätt.
Parallellt med den kliniska verksamheten har verksamhetsområdet en hög aktivitet inom forskning, utbildning och utveckling i nära samarbete med Uppsala universitet. Ambitionen är att fortsätta utvecklas som en nationellt och internationellt ledande miljö inom neurokirurgi.
Vi välkomnar ansökningar från personer som har förmåga att tänka nytt, bidra till positiv förändring och se till helheten i arbetsgruppen. Vår målsättning är att bli en av de bästa arbetsplatserna för neurokirurger i Sverige.
Ditt uppdrag
Som biträdande sektionschef är du första linjens chef för underläkare samt nyblivna specialistläkare, med ansvar för personal- och arbetsmiljöfrågor enligt delegation. Du ingår i sektionens ledningsgrupp och har en nyckelroll i att leda, utveckla och stärka verksamheten.
En mer detaljerad arbetsbeskrivning finns och kommer att anpassas i dialog med den kollega vi anställer.
Vi söker dig som:
• har specialistkompetens i neurokirurgi
• har erfarenhet av ledarskap och undervisning
• är engagerad, strukturerad och har god samarbetsförmåga
Vi erbjuder
Vi erbjuder en heltidstjänst som specialistläkare inom neurokirurgi, där uppdraget som biträdande sektionschef omfattar cirka 50 procent av tjänsten. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Andreas Fahlström
Sektionschef, neurokirurgi
Telefon: 018–611 69 79
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
I de fall den sökande är specialistutbildad läkare behöver en sakkunnigprövning genomföras inför tillsättning, enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§. Bifoga därför samtliga handlingar som styrker kompetenskraven; dvs CV och personligt brev, ditt specialistbevis och om disputation anges som merit ska även bevis om disputation bifogas.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
