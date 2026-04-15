Teknisk dokumentatör med mekanikintresse.
Plats: Stockholm, Hammarby Sjöstad Anställningstyp: Heltid, tillsvidare Start: Omgående eller enligt överenskommelse
På Firefly utvecklar vi världsledande brandskydds- och brandförebyggande system för processindustrin. Vi söker en Teknisk dokumentatör med intresse för mekanik konstruktion som vill kombinera tekniskt skrivande, produktvisualisering samt konstruktion och bli en nyckelperson i både dokumentation och utveckling.
Hos oss knyter du samman konstruktion, produktion, eftermarknad och sälj, och säkerställer att våra produkter kommuniceras tydligt och effektivt - internt som externt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för att skriva och revidera produktmanualer och tekniska texter
Säkerställa kvalitet i dokumentation och arbeta i och ansvara för vårt dokumentationssystem Zert
Ta fram tekniska illustrationer, sprängskisser, monteringsbilder och filmer
Vara huvudansvarig för kontakten med våra översättningsbyråer
Samarbeta med konstruktörer, programmerare och produktavdelning
Utöver detta kommer du även ha möjlighet att arbeta med att:
Utföra mekaniska konstruktioner av nya produkter och underhålla befintligt produktsortiment
Skapa och uppdatera CAD-modeller och produktunderlag i SolidWorks
Vi söker dig som:
Har teknisk utbildning och meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete
Är strukturerad, ordningsam, nyfiken och tekniskt kunnig
God förmåga att uttrycka dig i skrift samt ett öga för grafisk design.
Behärskar svenska och engelska flytande
Trivs med samarbete i tvärfunktionella team
Om Firefly
Firefly är ett svenskt teknikföretag med över 50 års erfarenhet inom brandskydds- och brandförebyggande system. Våra lösningar skyddar industriella processer världen över.
Vi är cirka 150 anställda med fler än 25 nationaliteter och vårt huvudkontor ligger i Hammarby Sjöstad i Stockholm.
Vi är stolta över vår öppna och inkluderande företagskultur där samarbete, innovation och trivsel står i fokus. Hos oss får du arbeta i en internationell miljö där teknik, hållbarhet och säkerhet möts.
Hur du ansöker
Vi hanterar ansökningar löpande och ser fram emot att ta del av din ansökan. Varmt välkommen att skicka in CV och personligt brev via vårt ansökningsformulär online.
Frågor? Kontakta gärna Charlotte Åvall, HR, charlotte.avall@firefly.se
Stefan Hedberg R & D Manager, Stefan.Hedberg@firefly.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
