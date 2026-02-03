Teknisk Dokumentatör med kunskaper inom GIS!
2026-02-03
Besitter du kunskaper inom GIS och vill få möjlighet till en meriterande erfarenhet inom teknisk dokumentation hos ett ledande bolag? Är du noggrann, har ett sinne för struktur och vill vara med och göra skillnad? Då ska du läsa vidare.
OM TJÄNSTEN:
I tjänsten som Teknisk Dokumentatör kommer du att arbeta i vår kunds egenutvecklade system med att tolka dokumentation och schematiska ritningar mot ledningsnät, till exempel fiberkablar och kanalisation. Du kommer att ansvara för ett geografiskt område med tillhörande filer där du vidare kommer att analysera information och uppdatera detta i ledningssystem. I tjänsten förekommer kontaktytor främst internt men även externt där du kan komma att föra dialog med olika aktörer för att reda ut frågor kring aktuella data inom ditt geografiska område.
Du kommer att utgå från kontoret i Göteborg där du blir en del av ett sammansvetsat team om tre personer. Totalt är ni tolv personer i gruppen, varav tre utgår från kontoret i Göteborg och resterande i Örebro. Tillsammans arbetar ni gemensamt med att anpassa er efter fastställt scope och för att komma fram till hur tolkningar ska genomföras.
Sammanfattningsvis kommer du att:
Tolka teknisk dokumentation och schematiska ritningar mot ledningsnät.
Analysera geografisk samt teknisk information och uppdatera i ledningssystem.
Samarbeta både externt med kund, aktörer och internt med teamet och kollegor.
Komma med löpande förbättringsförslag och idéer.
Tjänsten är en projektanställning som kommer att löpa till december 2026.
VI SÖKER DIG SOM:Har en relevant eftergymnasial utbildning inom IT, geografi eller likvärdigt område.
Besitter kunskaper inom geografiska informationssystem (GIS).
Har en god datorvana samt teknisk förståelse med förmågan att tolka och analysera tekniska dokument.
Är obehindrad i svenska och engelska i både tal och skrift då språken kommuniceras internt.
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet från en liknande roll som till exempel som teknisk dokumentatör, nätdokumentatör eller motsvarande.
Tidigare har arbetat i system som ArcGIS, AutoCAD eller liknande.
Besitter en god förståelse för nätuppbyggnad inom telekom alternativt elnät.
Har erfarenhet från nätinformationssystem som till exempel IGS/Nice, Digpro dpPower, dpCom, Trimble NIS, Netbas m.fl.
Som person tror vi att du är driven och effektiv. Du uppskattar att arbeta i ett högt tempo och är inte rädd för att ta för dig. Samtidigt ser vi att du har en god samarbetsförmåga där du trivs med att jobba sammansvetsat med andra. Då du i rollen också hanterar teknisk information och data är det viktigt att du har en god analytisk förmåga samt har ett sinne för ordning och struktur. Vi ser även att du är lösningsinriktad och är nyfiken och hungrig på att lära dig nya saker.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday. Då det är en projektanställning kommer uppdraget att löpa till december 2026.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: April 2026
Placering: Göteborg
Rekryteringsansvarig: Sophie Tisell
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på "Sök tjänst". Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
