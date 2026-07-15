Frisör sökes Bli en del av ett växande team i Norrköping
Medina AB / Hälsojobb / Norrköping Visa alla hälsojobb i Norrköping
2026-07-15
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Vill du utvecklas tillsammans med ett ambitiöst team?
MK Salong & Shop söker nu en duktig frisör till våra moderna salonger i Norrköping.
Vi söker dig som brinner för yrket, tycker om att ge kunder hög service och vill arbeta i en miljö där kvalitet, utveckling och trivsel står i fokus.
Vi erbjuder:
• Heltid eller deltid enligt överenskommelse.
• Fast lön eller provision enligt överenskommelse.
• Moderna och välutrustade salonger.
• Goda utvecklingsmöjligheter.
• Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö.
• Möjlighet att växa tillsammans med företaget.
Vi söker dig som:
• Är utbildad frisör.
• Är serviceinriktad och ansvarstagande.
• Tycker om att arbeta både självständigt och i team.
• Talar svenska eller engelska.
Erfarenhet är meriterande men vi lägger stor vikt vid din personlighet, ambition och vilja att utvecklas.Publiceringsdatum2026-07-15Så ansöker du
Skicka ditt CV tillsammans med några bilder på dina arbeten. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
Du är även välkommen att ringa eller skicka SMS. Bifoga gärna CV samt bilder på dina arbeten.
E-post: markus@mksalong.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frisör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medina AB
(org.nr 559038-1678)
Lidaleden 8 (visa karta
)
603 59 NORRKÖPING Kontakt
Salongschef / Ägare
Markus Azar Markus@mksalong.se 0739074504 Jobbnummer
10003030