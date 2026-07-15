Projektledare - Förstudien Framtid Bräcke
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2026-07-15
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I Bräcke kommun i Jämtland är du alltid nära äventyr och smultronställen. Gnistrande vinterdagar på skidor såväl som heta sommardagar i båten är vardag för oss som bor här. I Bräcke kommun finns trygga skolor, personlig äldrevård och en mängd små och medelstora företag med idéer och kunskap som skapar värden lokalt och globalt. Goda kommunikationer i stråket mellan Sundsvall och Östersund och en fibertäckning på över 90 procent gör det enkelt att bo, jobba och resa i vår kommun. Här finns en vilja att utvecklas och samtidigt en självklar mentalitet att värna om naturen, kulturen och människorna som bor här. Välkommen till Bräcke kommun – lite närmare!
Bräcke kommun söker en projektledare för genomförandet av förstudien Framtid Bräcke.
Förstudien ska undersöka hur Bräcke kommun kan stärka industriell kapacitet, lokal robusthet och långsiktig utveckling i ett förändrat omvärldsläge. Arbetet omfattar analys, samverkan och kunskapsinhämtning kring näringslivets förutsättningar, beredskap, robusta leveranskedjor och framtida utvecklingsmöjligheter.
Bräcke kommun har många mikro- och småföretag, långa avstånd och en gles struktur som påverkar förutsättningarna för näringslivets utveckling. Samtidigt förändras omvärlden snabbt med ökade krav på beredskap, robusta leveranskedjor och den lokala förmågan att hantera störningar och kriser. Det gör att kommunens resurser, företag och möjliga etableringsområden behöver förstås i ett nytt och större sammanhang.
Förstudien har till uppgift att undersöka hur Bräcke kan stärka sin industriella kapacitet och skapa bättre förutsättningar för en långsiktig utveckling. Arbetet omfattar analys, dialog och kunskapsinhämtning kring näringslivets behov, lokala styrkor och framtida möjligheter. En viktig del är att se hur befintliga företag och lokala resurser kan bidra till ökad beredskap och samhällsnytta både i vardagen och vid krissituationer. Förstudien ska också bidra till bättre samverkan mellan kommunen, näringslivet och andra relevanta aktörer i just dessa frågor.
Genom att samla kunskap och skapa en gemensam nulägesbild kan Bräcke kommun få ett tydligare underlag för framtida prioriteringar. Resultatet ska ge stöd för fortsatt arbete och konkreta insatser som stärker kommunens robusthet och utvecklingskraft.
Förstudien finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket och Region Jämtland Härjedalen.
Utifrån verksamhetens behov är det möjligt med arbete på distans men vi ser i nuläget att rollen kommer kräva en hög grad av fysisk närvaro på arbetsplatsen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Som projektledare ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av förstudien.
I rollen ingår bland annat att:
• Leda och samordna förstudiens genomförande.
• Genomföra intervjuer, dialoger och workshoppar.
• Samla in, analysera och sammanställa underlag.
• Genomföra omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning.
• Samverka med företag, offentliga aktörer och andra samarbetspartners.
• Ansvara för att projekt genomförs inom befintlig budgetram.
• Ansvara för att projekt genomförs i enlighet med finansiärernas fastställda beslut.
• Ta fram analyser, slutsatser och rekommendationer för fortsatta insatser.
• Ansvara för rapportering och slutrapport enligt fastställda krav.
Projektledaren arbetar i nära samverkan med kommunens näringslivsutvecklare, säkerhetssamordnare och andra relevanta aktörer under förstudiens genomförande.Kvalifikationer
Du har relevant akademisk utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt erfarenhet av projektledning, processledning eller kvalificerat utvecklingsarbete.
Du har god analytisk förmåga och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Du har B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Näringslivsutveckling i samverkan mellan privat och offentlig sektor.
• Offentligt finansierade projekt.
• Beredskaps-, krisberedskaps- eller totalförsvarsfrågor.
Vem är du?
• Vi söker dig som är:
• Analytisk och strukturerad.
• Självständig och initiativrik.
• Relationsskapande och kommunikativ.
• Samarbetsinriktad.
• Intresserad av utvecklingsfrågor och framtidsarbete.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Projektanställning med tillträde i september 2026 .
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden från bemannings- och rekryteringsföretag om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-9-SBY". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bräcke Kommun
(org.nr 212000-2460)
Box 190 (visa karta
)
843 21 BRÄCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bräcke kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen Kontakt
Näringslivsutvecklare
Helen Boström helen.bostrom@bracke.se +4669316141 Jobbnummer
10003047