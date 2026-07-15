Barberare sökes till nya Ballers Barbershop i Norrköping
Medina AB / Hälsojobb / Norrköping Visa alla hälsojobb i Norrköping
2026-07-15
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Nu söker vi flera skickliga barberare till vår nya moderna barbershop i Norrköping.
Vi söker dig som brinner för barberaryrket och vill arbeta i en salong där kvalitet, service och utveckling står i fokus. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö tillsammans med ett engagerat team och bygga upp något nytt från starten.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som barberare.
Är duktig på fades, skäggtrimning och klassiska herrklippningar.
Sätter kunden i fokus.
Är positiv, driven och vill utvecklas.
Vi erbjuder:
Heltid.
Fast lön och provisionsmöjlighet enligt överenskommelse.
Moderna arbetsplatser och utrustning.
Goda utvecklingsmöjligheter.
En långsiktig satsning där du kan växa tillsammans med företaget.
Vi lägger stor vikt vid personlighet, yrkesskicklighet och servicekänsla.
Skicka gärna med CV samt bilder eller en länk till din Instagram eller portfolio.
Vi intervjuar löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
Du är även välkommen att ringa eller skicka ett SMS. Bifoga gärna CV samt bilder
E-post: Info@ballersbarber.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barberare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medina AB
(org.nr 559038-1678), https://ballersbarbershop.se/
Mirum galleria lidaleden 8 (visa karta
)
603 59 NORRKÖPING Arbetsplats
"Ballers Barbershop öppnar i Mirum Galleria." Jobbnummer
10003029