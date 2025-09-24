Teknisk doktor inom signalbehandling
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2025-09-24
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Linköping
, Haninge
, Valdemarsvik
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1400 anställda, varav drygt 1000 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.
Vill du vara med och utveckla nästa generations system för signalspaning? Vill du arbeta med avancerad tillämpad forskning och utveckling på en dynamisk arbetsplats i teknikens framkant? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
Du kommer att arbeta i teknikens framkant och driva teoretisk utveckling inom ditt område. Våra uppdragsgivare ber oss utmana fysikens gränser vilket gör att vi utvecklar lösningar som inte bara använder den senaste tekniken, utan även framtidens teknik. Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta forskning och teknikutveckling av metoder och algoritmer i våra utvecklingsprojekt. Din uppgift kommer exempelvis innebära att estimera okända parametrar från radiosignaler med avancerad signalbehandling samt utveckla nya metoder. Eftersom vi testar våra system i realistisk miljö med fältmätningar är det ett plus om du uppskattar vistelse utanför kontors- och labbmiljö.
Då vår enhet täcker ett stort teknikomfång finns stora möjligheter till omväxlande arbetsuppgifter, inklusive nära kontakt med intresserade mottagare inom försvarsmakten. Våra projekt är relativt små, varför din insats blir en stor del av det hela, och du ges stor möjlighet att påverka projektresultaten. Du får goda möjligheter att följa en idé från skiss till färdigt system, samtidigt som du även får följa den akademiska forskningen inom ditt ämnesområde.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Telekrig mot radiokommunikation som tillhör avdelningen Telekrig. Enheten stärker Sveriges säkerhet genom att utveckla nya radiosystem för signalspaning mot, och störning av, en motståndares kommunikationssystem. Vi jobbar nära våra mottagare i Försvarsmakten men har även goda kontakter med den akademiska världen och utvecklingsindustrin. Vi utvecklar hela kedjan från avancerade algoritmer till hårdvaruprototyper, som ofta testas i verklig miljö tillsammans med våra uppdragsgivare. Här kan du bidra till en säkrare värld i en inspirerande och tillämpad forskningsmiljö. Vi gör det som ingen annan gör!
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som är teknologie doktor med inriktning mot signalbehandling eller motsvarande. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Då du som anställd på FOI får du ett arbete med stor egen påverkan så behöver du vara strukturerad och självgående. Då du kommer att arbeta i projektform behöver du även trivas med att utveckla lösningar tillsammans med andra och vara mål- och resultatorienterad.
Meriterande
Du får gärna ha:
Kunskaper inom radiokommunikation
Erfarenhet från telekrigsverksamhet
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 19 oktober 2025.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Jonas Nordlöf . Fackliga företrädare är Ulf Sterner (Saco-S) och Pernilla Bergfeldt (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), http://www.foi.se Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Jonas Nordlöf +46 13-37 80 00 Jobbnummer
9524766