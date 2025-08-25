Teknisk Administratör sökes till Såtenäs!
Experis AB / Administratörsjobb / Lidköping Visa alla administratörsjobb i Lidköping
2025-08-25
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
Visa alla jobb hos Experis AB i Lidköping
Om Svensk Projekttjänst:
"Vår erfarenhet omfattar allt från förstudier och kostnadsberäkningar för större byggnationsprojekt, datahallar och skyddade anläggningar till kravställning, planering, projektering och dokumentation av omfattande aktiva och passiva nät."
Detta är ett spännande konsultuppdrag för Svensk Projekttjänst, som på uppdrag av Försvarsmakten driver ett omfattande digitaliseringsprojekt på Skaraborgs flygflottilj
F 7 i Såtenäs. Här får du möjlighet att arbeta på plats i en högteknologisk miljö med att modernisera och framtidssäkra teknisk dokumentation.
Plats: Skaraborgs flygflottilj F 7, Såtenäs
Omfattning: Heltid 40h/v Må-To: 07:00-16:30 Fr: 07:00-15:00
Start: Preliminärt 15 november 2025
Antal tjänster: 3
Om uppdraget
Du blir en del av ett digitaliseringsprojekt där teknisk dokumentation ska flyttas från ett äldre ritningshanteringssystem till ett nytt, aktivt dokumentationssystem. Projektet omfattar fysisk inventering och dokumentation av fibernät, kopparnät, skåp, utrustningar och kanalisation.
Du som söker:
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och gärna ett par års erfarenhet av dokumentationsarbete. Du är strukturerad, självgående och har god datorvana.Publiceringsdatum2025-08-25Kvalifikationer
* Svenskt medborgarskap
* Godkänd registerkontroll
* Flytande svenska i tal och skrift
* Datorvana, särskilt i Officepaketet
* Strukturerad och ansvarstagande
Meriterande:
* Grundläggande kunskaper i 2D CAD
* Kunskap om och erfarenhet av fiber-/kopparnät
* Dokumentationsarbete
* Kunskap om Robust Fiber och teleregistrering
* Gymnasieutbildning inom el-/tele eller liknande
* Genomgått värnpliktsutbildning
* Erfarenheter av arbete i likande miljö, t.ex. inom försvarsmyndigheter eller försvarsindustrin
Din anställning
Tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower, men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar på plats hos vår kund. Det här är ett konsultuppdrag som varar ca 12 månader. Med möjlighet till övertag hos kund.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Therese Johansson via e-post: therese.johansson@manpower.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
