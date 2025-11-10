Teknisk Administratör inom Master Data sökes i Lund
2025-11-10
Beskrivning
Vår klient i Lund söker en Technical Admin med ansvar för Master Data. Rollen innebär att arbeta i en global miljö där du säkerställer korrekt och konsekvent materialdata för inköpta komponenter. Du kommer att bli en del av ett team som arbetar med att klassificera och kvalitetssäkra teknisk information och som spelar en central roll i klientens processer för materialhantering.Dina arbetsuppgifter
I denna roll arbetar du dagligen med att hantera inkommande globala förfrågningar om att skapa och uppdatera materialmaster i SAP. Du analyserar underlaget och säkerställer att korrekt UNSPSC-klass väljs samt att material klassificeras med rätt tekniska uppgifter, exempelvis dimensioner, kapacitet, vikt, spänning och frekvens. Ditt arbete kräver noggrann informationssökning i datablad, leverantörers webbplatser och ibland genom direktkontakt med leverantörer. Du samarbetar nära det globala Master Data-teamet och bidrar kontinuerligt till förbättringar av processer och arbetssätt.KvalifikationerKvalifikationer
Hög teknisk förståelse för komponenter inom livsmedelsprocessindustri
Erfarenhet av Master Data Management
Praktisk erfarenhet av globala affärssystem
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office
Erfarenhet av SAP
Dokumenterade administrativa och analytiska färdigheter
Förmåga att arbeta effektivt i team
Intresse för och vana vid tekniska komponenter
Förmåga att arbeta med kontinuerliga förbättringar
Villkor
Tjänsten är placerad i Lund och utförs främst på plats, men möjlighet till cirka 25 % distansarbete finns. Uppdraget löper från 24 november 2025 till 30 november 2026, med möjlighet till förlängning. En drogtest behöver genomföras innan uppdragets start.
Om du är redo att ta dig an rollen som Technical Admin inom Master Data och bidra till att skapa noggrann och tillförlitlig information för tekniska komponenter, tveka inte att skicka in din ansökan. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida Ersättning

Lön enligt överenskommelse Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Sofie Jansson sofie.jansson@qsverige.se 0707923902
9598038