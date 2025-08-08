Tekniksystemledare inom lednings- och IT-system
2025-08-08
Skulle du känna dig stolt över att ha en avgörande roll när det gäller att stärka Sveriges försvar? Är du intresserad av att samarbeta med kompetenta och engagerade medarbetare i att säkerställa Försvarsmaktens drift och utveckling av lednings- och IT-system? Motiveras du av förändringsarbete? Då kan befattningen som tekniksystemledare hos oss vara något för dig. Välkommen med din ansökan!
Om enheten
Teknik- och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst) i Enköping består av ca 170 medarbetare på sex avdelningar. Enhetens huvudsakliga uppgift är förvaltning av Försvarsmaktens lednings- och informationssystem under hela livscykeln, från utveckling till avveckling, under såväl krig som kris och fred. Försvarsmakten och enheten är under stark tillväxt, vilket leder till att vi ställs inför nya utmaningar och uppdrag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som tekniksystemledare tillhör du Signalskyddssektionen inom avdelningen Säkra system. En sektion om fem medarbetare, som framåt kommer växa och utvecklas i takt med Försvarsmaktens ökade behov. Ansvarsområde kopplat till rollen är tekniska system för signalskydd inom totalförsvaret. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Planera, inrikta och beställa underhåll av underhållsutförare
• Budgetera för underhåll utifrån beställning
• Underhållsuppföljning
• Ta emot ny materiel och system
• Följa upp ändringsstyrningsaktiviteter
• Samordna remisshantering av tekniska dokument
• Stödja andra funktioner som berör ansvarsområdet
• Återrapportering inom ansvarsområdet
Du rapporterar till sektionschef. Publiceringsdatum2025-08-08Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete med signalskyddsmateriel
• Akademisk utbildning med inriktning mot logistik, ekonomi, systemvetenskap eller motsvarande - alternativt lång erfarenhet med motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt, inom eller utanför Försvarsmakten.
• God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort Dina personliga egenskaper
För att passa och trivas i denna tjänst behöver du ha drivkraft och engagemang. Du behöver kunna arbeta självständigt under eget ansvar, men även trivas i samarbete med andra. Din kommunikationsstil är rak och tydlig. Du är noggrann, har god planeringsförmåga och hög kvalitetsmedvetenhet. Då arbetet i perioder kan upplevas intensivt behöver du kunna strukturera och prioritera ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten, FMV eller andra statliga myndigheter
• Utbildad signalskyddschef eller signalskyddslärare
• Systemoperatör för ett eller flera signalskyddssystem
• Erfarenhet av budgetering och ekonomisk uppföljning
• Erfarenhet från integrerade affärssystem - gärna SAP
• ILS (Integrated logistic system)
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning, för dig som inte redan är anställd i Försvarsmakten.
Sysselsättningsgrad: Heltid Arbetsort: Enköping. Resor i tjänsten kan förekomma. Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas.
För upplysningar om befattningen kontakta: Sektionschef Signalskyddssektionen Camilla Ridesjö
Information om rekryteringsprocessen HR-generalist Malin Lindqvist
Samtliga nås via växeln 010-825 10 00
Fackliga företrädare
• Saco-S - Ann-Marie Löfwenberg
• SEKO - Benny Augustsson
• OFR/S - Clarence Arnstedt
• OFR/O, OF Enköping - Mikael Eriksson
Samtliga nås via växeln 010-825 10 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-08. Din ansökan innehåller CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning

Individuell lönesättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Försvarsmakten
