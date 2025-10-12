Tekniksystemledare - Telekrig/Cyber
Försvarsmakten / Datajobb / Enköping Visa alla datajobb i Enköping
2025-10-12
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Tekniksystemledare - Telekrig/Cyber
Försvarsmakten finns för att skydda Sverige. Vårt uppdrag kräver en stor bredd i verksamheten. Som anställd hos oss blir du en viktig del av Sveriges försvar. Tänk om du kunde gå till jobbet och bidra till en säkrare framtid? Vi växer och söker nu tre tekniksystemledare för att stärka upp vårt team! Är du en av de vi söker?!
Om enheten och verksamhet
Teknik- och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst) i Enköping och Stockholm består av ca 170 medarbetare på 7 avdelningar. Enhetens huvudsakliga uppgift är förvaltning av Försvarsmaktens lednings- och informationssystem under hela livscykeln, från utveckling till avveckling, under såväl krig som kris och fred. Försvarsmakten och enheten är under stark tillväxt, vilket leder till att vi ställs inför nya utmaningar och uppdrag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som tekniksystemledare tillhör du en sektion inom avdelningen för Säkra System, som behöver växa och utvecklas i takt med Försvarsmaktens ökade behov. Ansvarsområde kopplat till rollen är tekniska system inom Telekrig och Cyber
Huvudsakliga uppgifter är:
• Leda kravställning så att materiel från leverantörer till Försvarsmakten blir förvaltningsbara
• Leda mottagning av system från leverantörer till Försvarsmakten
• Leda planering, genomförande, uppföljning och rapportering av systemstatus, drift och underhåll
• Leda krigsplacering av materiel till krigsförbanden
• Leda granskning och revision av teknisk dokumentation
• Säkerställer att det finns utbildningar för drift- och underhållsorganisationen.
• Aktivt arbeta med ständiga förbättringar av verksamheten
Krav
• Akademisk utbildning inom teknik/it/systemvetenskap eller erfarenheter som arbetsgivaren bedömer likvärdiga.
• God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelskaPubliceringsdatum2025-10-12Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är prestigelös och lösningsorienterad. Du är strukturerad och har ett stort säkerhetsmedvetande. Du är vara flexibel och öppen för snabba förändringar. Du kommer att arbete tätt tillsammans med slutanvändare samt FMV varför viljan att lösa uppgifter tillsammans är en mycket viktig egenskap. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av försvarsindustrin, FM, FMV eller annan statlig myndighet
• Erfarenhet av förvaltning av system i stora organisationer
• Erfarenhet av telekrig och antidrönarsystem eller underrättelse- och säkerhetssystem
• Erfarenhet och kunskap om IT-säkerhet och informationssäkerhet
• Metodkompetens och erfarenhet av ett processorienterat arbetssätt (t ex ITIL, SAFe)
• Erfarenhet av budgetering och ekonomisk uppföljning
Övrigt:
Du har möjlighet att jobba på distans upp till en dag i veckan, beroende på arbetsuppgifter.
Placeringsort: Enköping. Resor till andra orter i Sverige förekommer. Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar 6 månaders inledande provanställning för dig som för närvarande inte är anställd i Försvarsmakten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.
För upplysningar om befattningen kontakta
Sektionschef Andreas Zetterlind, nås via växeln 010-825 70 00
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Malin Lindqvist, nås via växeln 010-825 70 00
Fackliga företrädare
• SACO-S - Ann-Marie Löfwenberg
• SEKO - Benny Augustsson
• OFR/S - Clarence Arnstedt
• OFR/O, OF Enköping - Mikael Eriksson
Samtliga nås via växeln: 010-825 70 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-26. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9552248