Teknikinformatör
Avaron AB / Marknadsföringsjobb / Karlskrona Visa alla marknadsföringsjobb i Karlskrona
2026-07-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Vill du göra komplex teknisk information enkel att förstå och använda? I den här rollen får du arbeta nära verksamheten i en industrimiljö där tydliga operatörsinstruktioner är avgörande för kvalitet, säkerhet och ett smidigt dagligt arbete.
Du tar fram instruktioner genom ett iterativt arbetssätt där du samlar in information, omvandlar den till tydligt innehåll och driver materialet fram till granskning och godkännande. Arbetet kombinerar teknikförståelse, språk och struktur, och du har många kontaktytor med olika specialister och intressenter.
Det här är en spännande möjlighet för dig som vill omsätta teknisk kunskap till dokumentation som används på riktigt och gör konkret skillnad i verksamheten.
ArbetsuppgifterDu skapar och vidareutvecklar operatörsinstruktioner i relevanta mallar och system.
Du samlar in information genom intervjuer, fotografering samt hantering av bilder och texter.
Du strukturerar innehåll så att det blir tydligt, lättläst och anpassat för olika målgrupper.
Du samarbetar med verksamheten och berörda specialister för att säkerställa att informationen är korrekt och användbar.
Du driver dokumenten genom granskning och godkännande tillsammans med rätt kompetenser.
Du bidrar till att utveckla innehåll och informationsflöde för bättre förståelse och högre kvalitet i den tekniska dokumentationen.
KravDu har erfarenhet av att arbeta som teknikinformatör inom industrin.
Du har intresse för att skapa, skriva och presentera information för olika målgrupper.
Du arbetar strukturerat, systematiskt och noggrant.
Du är van vid att samspela och kommunicera med många olika intressenter, både internt och externt.
Du har förmåga att skapa och bevara goda relationer.
Du har ett starkt eget driv och arbetar självständigt.
Du kan analysera och utveckla innehåll och struktur i teknisk information för bättre läsbarhet och förståelse.
Du har känsla för språkstil och informationsflöde.
Du har kunskap om maskindirektivet och maskinsäkerhet.
Du har god kunskap i Officeprogrammen och är van att arbeta i PowerPoint.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8047987-2095297". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Karlskrona Central Station, Bicycle rental (visa karta
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371 34 KARLSKRONA Jobbnummer
9998608