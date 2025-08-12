Teknikinformatör
Incluso AB Karlskrona / Marknadsföringsjobb / Karlskrona Visa alla marknadsföringsjobb i Karlskrona
2025-08-12
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Incluso AB Karlskrona i Karlskrona
Vi söker en Teknikinformatör till ett företag i Karlskrona.
Start är september 2025, 16 månaders uppdrag till att börja med, möjlighet till förlängning efter det.
Uppdraget kommer att innefatta skapande av operatörsinstruktioner, för närvarande i PowerPoint.
Arbetet genomförs grovt beskrivet iterativt genom datainsamling (intervjuer, fotografering, bild- och texthantering, mm.), skapa dokumentet i relevant mall och system, få det granskat och godkänt av relevant kompetens.
För att passa in på detta uppdrag skall du ha:
Erfarenhet av att arbeta som teknikinformatör inom industrin
Intresse för att skapa, skriva och presentera information för olika målgrupper
Structured, systematic and meticulous
Skilled at interacting and communicating with many different stakeholders, internally and externally
Ability to create and maintain good relationships
Clear and strong own drive - great ability to work independently
Ability to analyze and develop the content and structure of technical information for better readability and understanding
Sense of language style and information flow
Knowledge of the Machinery Directive and machinery safety
Good knowledge of the Office programs
This is a consulting assignment of 100% via Incluso in Karlskrona. Start is September 2025, 16 months of assignments to begin with, possibility of extension after that. For this assignment, you need to work 100% on-site in Karlskrona.
Please apply with your CV and reference list in Swedish and a short motivation via the link below. We present candidates on an ongoing basis.
The responsible recruiter at Incluso is Kanika Singhal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Incluso AB
(org.nr 559002-3213) Arbetsplats
Incluso AB Karlskrona Jobbnummer
9454621